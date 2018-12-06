В полиции Петербурга подтвердили RTVI, что проводят проверку в фонде Александра Сокурова. По информации RTVI, заявление с просьбой проверить фонд «Пример интонации» принял отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга 5 марта 2018 года.

с чего всё началось

Я знаю, что особенное внимание ко мне началось после того заседания Совета по культуре, где я задал Президенту вопрос об Олеге Сенцове. Формально я не чувствовал никакого давления. Но когда началась ситуация с этим доносом, насколько я знаю, ФСБ активно подключилась к ней.

В комментарии говорится, что «действительно, несколько месяцев идет проверка финансовой деятельности фонда». «Сначала это была обычная плановая проверка, которую проходят все подобные нам организации, — пишет Сокуров, — а затем в полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда».

Сокуров сообщил о «доносе» и прослушке в связи с проверкой его фонда

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