Происшествия

Сокуров сообщил о «доносе» и прослушке в связи с проверкой его фонда
РБК
06:25

В комментарии говорится, что «действительно, несколько месяцев идет проверка финансовой деятельности фонда». «Сначала это была обычная плановая проверка, которую проходят все подобные нам организации, — пишет Сокуров, — а затем в полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда».
РБК06:25
Александр Сокуров
Я знаю, что особенное внимание ко мне началось после того заседания Совета по культуре, где я задал Президенту вопрос об Олеге Сенцове. Формально я не чувствовал никакого давления. Но когда началась ситуация с этим доносом, насколько я знаю, ФСБ активно подключилась к ней.
— Александр Сокуров, кинорежиссёрФонтанка.Ру 07:43
с чего всё началось

Что ищут в фонде режиссера-правозащитника Александра Сокурова: еще одно «дело Серебренникова»?

В полиции Петербурга подтвердили RTVI, что проводят проверку в фонде Александра Сокурова. По информации RTVI, заявление с просьбой проверить фонд «Пример интонации» принял отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга 5 марта 2018 года.
Телеканал RTVI01:25

Подробнее о событии

Александр Сокуров: ФСБ прослушивает мой телефон после вопроса президенту об Олеге Сенцове

Фонтанка.Ру07:43

Александр Сокуров объяснил проверку в своем фонде «доносом» бывшего сотрудника

Телеканал RTVI07:14

Режиссер Александр Сокуров заявил, что его фонд проверяют потому, что режиссер просил Путина освободить Олега Сенцова

Эхо Москвы10:01

Сокуров сообщил о «доносе» и прослушке в связи с проверкой его фонда

РБК06:25

Александр Сокуров: Проверка началась по доносу бывшего сотрудника фонда

78.ru07:47

В Петербурге полиция начала проверку фонда режиссёра Сокурова

RT на русском03:48

Сокуров связал проверку его фонда с «доносом» бывшего сотрудника из-за долга

Дождь06:27
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Александр Сокуров
Кинорежиссёр
Советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Член Попечительского совета эндаумента Государственного Эрмитажа.
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