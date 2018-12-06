Происшествия

Сокуров рассказал о «доносе» и прослушке в связи с проверкой его фонда
РБК
06:25

В комментарии говорится, что «действительно, несколько месяцев идет проверка финансовой деятельности фонда». «Сначала это была обычная плановая проверка, которую проходят все подобные нам организации, — пишет Сокуров, — а затем в полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда».
РБК06:25
с чего всё началось

Что ищут в фонде режиссера-правозащитника Александра Сокурова: еще одно «дело Серебренникова»?

В полиции Петербурга подтвердили, что проводят проверку в фонде Александра Сокурова. По информации RTVI, заявление с просьбой проверить фонд «Пример интонации» принял отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга 5 марта 2018 года.
Телеканал RTVI01:25

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СМИ: Полиция Петербурга проверяет фонд Александра Сокурова

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Сокуров рассказал о «доносе» и прослушке в связи с проверкой его фонда

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В Петербурге полиция начала проверку фонда режиссёра Сокурова

RT на русском03:48

Полиция начала проверку некоммерческого фонда, созданного режиссером Александром Сокуровым

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Что ищут в фонде режиссера-правозащитника Александра Сокурова: еще одно «дело Серебренникова»?

Телеканал RTVI01:25
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Александр Сокуров
Кинорежиссёр
Советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Член Попечительского совета эндаумента Государственного Эрмитажа.
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