Финансы
Сократились ставки по депозитам в рубляхГЛАС.RU 03:29
Центральный банк России опубликовал информацию о том, что в России резко сокращаются ставки по депозитам населения в рублях. На данный момент ставка у десяти самых крупных банков страны опустилась до 6,82% годовых. В июле ставка по вкладам составляла 7,05%.
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14 августа. Главное за минуту: курс рубля и ставки по вкладам продолжили снижаться
Банки.рувчера в 13:00
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Футбол
Зидан может уйти из «Реала» из-за Погба
Как утверждает El Pais, после того, как президент "Реала" Флорентино Перес отказал Зидану в покупке полузащитника, отношения между соотечественниками ухудшились, так как наставник обещал хавбеку взять его в мадридский клуб.
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Происшествия
Появилось видео с коптера с места посадки самолета в Подмосковье
Портал Baza опубликовал в Twitter видео с места жесткой аварийной посадки самолета Airbus А321 в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 03:47
Футбол
Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»
Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено вчера в 22:38
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В Челябинской области распространился педикулёз
Передать педикулёз может больной человек.
Обновлено в 02:36
Политика
На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
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Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
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Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В массовом ДТП на Урале погибли двое полицейских
В Свердловской области столкнулись автомобиль ГАЗ и два мотоцикла. В ДТП погибли двое полицейских, еще четыре человека пострадали.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества
В Министерстве юстиций рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:56
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Самый маленький размер справедливой зарплаты назвали опрошенные из Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в средней 58 тыс. рублей), Волгограда и Ярославля (59 тыс. рублей).
Обновлено в 03:40
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
Обновлено вчера в 10:09
Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в I полугодии выросла на 59,3%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,3% и достигла 22,8 млрд рублей (14,3 млрд рублей годом ранее).
Обновлено в 04:02
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Космос
Как звучат планеты Солнечной системы
Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.
Обновлено 13 августа в 22:08
Здоровье
Признаки поражения печени назвали врачи
Некоторые изменения в человеческом теле указывают на поражение печени. Так, пот начинает издавать запах вареной капусты.
Обновлено в 03:46
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
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Хоккей
«Детройт» выменял у «Тампы» Адама Эрна
«Детрой Ред Уингз» провел обмен с «Тампа-Бэй Лайтнинг», получив нападающего Адама Эрна, за которого отдал выбор в четвертом раунде на драфте следующего года.
Обновлено в 00:54
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Премьер-министр Японии сделал подношение храму бога войны
Обновлено в 00:08