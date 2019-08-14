Финансы

Сократились ставки по депозитам в рубляхГЛАС.RU 03:29

Центральный банк России опубликовал информацию о том, что в России резко сокращаются ставки по депозитам населения в рублях. На данный момент ставка у десяти самых крупных банков страны опустилась до 6,82% годовых. В июле ставка по вкладам составляла 7,05%.
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