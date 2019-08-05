Лесные пожары
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократиласьИзвестия 03:14
Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в понедельник, 5 августа. «Продолжает действовать 441 очаг пожаров, 31 из них локализован», — добавили в ведомстве.
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Экономика
Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов
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Раскольник Филарет заявил, что глава религиозной организации "ПЦУ" в сговоре с чиновниками времен экс-президента Украины Порошенко хотят уничтожить так называемую "УПЦ КП".
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Обновлено в 04:12
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Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
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Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на омоновца на футболе
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудника ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Газпром-Арена».
Обновлено в 06:26
Происшествия
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Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм
4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
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Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 06:15
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Игры
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Вторым стал анонс The King of Fighters XV, за разработку которого отвечает SNK.
Обновлено в 05:37
Музыка
Над горным парком «Рускеала» скоро вновь зазвучит музыка разных жанров
С 9 по 11 августа в горном парке «Рускеала» в третий раз откроется фестиваль Ruskeala Symphony.
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Армия и оружие
Прошло 80 лет со дня гибели советского летчика Михаила Ююкина
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Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
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Авто
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По информации Auto Express, концепт Mercedes-Benz EQS может быть представлен в сентябре 2019 года во Франкфурте.
Обновлено в 05:15
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Обновлено в 03:27
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Рябков рассказал об ответе России на развертывание ракетных систем США
Ответные шаги Москвы на развертывание ракетных систем США будут предприниматься в режиме устранения угроз для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:41
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено 03 августа в 11:05