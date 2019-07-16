Политика

Соколову отказали в регистрации на выборы в депутаты МосгордумыРИА Новости 12:49

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.
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Прямую трансляцию заседаний избиркомов вела команда Соболь (43-й округ) и Гудкова (5-й округ) О том, что ей отказали в регистрации, в своем твиттере сообщила член Тимирязевского совета депутатов Юлия Галямина
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