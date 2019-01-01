Экономика
Сохранить, но не преумножить: россияне не ждут финансовых потрясений
Сохранить, но не преумножить: россияне не ждут финансовых потрясенийИзвестия16:01
Чтобы пройти 2019 год с наименьшими финансовыми потерями, эксперты рекомендуют россиянам здраво оценивать свои возможности и осторожнее подходить к планированию бюджета.
Известия16:01
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Экономика
Эксперт оценил рост цен на смартфоны в 2019 году
Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС.
Обновлено в 08:45
Экономика
Индия вводит карательные пошлины на экспорт из США
Экономика США понесёт большие потери из-за карательных пошлин на ввоз американских сельскохозяйственных товаров в Индию.
Обновлено в 06:58
Экономика
Эксперты оценили, кому надо в 2019 году готовиться к увольнению
С 2019 года начинает действовать пенсионная реформа, в результате которой пенсионный возраст для мужчин повышается до 65 лет, для женщин — до 60 лет.
Обновлено в 01:25
Экономика
Долги Украины превысили 70 процентов ее ВВП
Внешний и внутренний долг Украины достиг критического значения, превысив 70 процентов от заложенного в бюджет страны ВВП.
Обновлено в 09:28
Экономика
Эксперт: Мир ждет рецессия и распад на несколько валютных зон
По результатам кризиса нынешний глобальный долларовый мир имеет все шансы распасться на несколько валютных зон.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
С января проценты по ипотеке пойдут вверх
Средняя ставка в январе приблизится к 10,5 - 11 процентам.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые за три недели
Индекс РТС рос на 2,87%, до 1118 пунктов. В прошлый раз индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов 11 декабря.
Обновлено вчера в 11:49
Экономика
Украинский экс-министр раскритиковал монетизацию льгот на услуги ЖКХ
Первый этап монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг стартовал на Украине 1 января.
Обновлено вчера в 17:53
Экономика
Крупнейшую корейскую компанию компьютерных игр решили продать
Основатель и владелец ведущей корейской компании компьютерных игр Nexon Ким Чжон Чжу принял решение продать все принадлежащие ему и его жене акции фирмы.
Обновлено в 07:31
Экономика
В Госдуме нашли варианты сокращения безработицы среди инвалидов
Парламентарий указал на ряд механизмов, помогающих сократить безработицу: госзаказ, который появился еще в советские времена, квотирование рабочих мест, налоговые льготы и субсидирование предприятий или рабочих мест.
Обновлено 03 января в 20:46
Энергетика
Насколько вырастут цены на бензин в 2019 году
Всего себестоимость литра бензина в 2019 году поднимется на 3,7 рубля, оценивает гендиректор АО "РК Интегратор" Виктор Костюков.
Обновлено 03 января в 02:03
Экономика
Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства
Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Обновлено 03 января в 16:59
Экономика
Акции Apple упали более чем на 9%
Акции компании Apple снизились более чем на 9% на открытии торгов после ухудшения прогноза выручки в связи со снижением объемов сбыта смартфонов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 03 января в 10:40
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем твиттере сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено 02 января в 22:03
Экономика
Колумбия сократила производство и экспорт кофе
Лидер на глобальном рынке арабики Колумбия сократила производство и экспорт кофе в прошлом году.
Обновлено в 18:09