Чтобы пройти 2019 год с наименьшими финансовыми потерями, эксперты рекомендуют россиянам здраво оценивать свои возможности и осторожнее подходить к планированию бюджета.

Сохранить, но не преумножить: россияне не ждут финансовых потрясений

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