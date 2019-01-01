Экономика
Чтобы пройти 2019 год с наименьшими финансовыми потерями, эксперты рекомендуют россиянам здраво оценивать свои возможности и осторожнее подходить к планированию бюджета.
Известиявчера в 16:01
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Авто
В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО
Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Политика
Глава NASA объяснил отмену визита Рогозина в США
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн объяснил перенос визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 01:29
Политика
Сенаторы США признали Украину «неуправляемой проблемой»
"Американские политики подтвердили, что Украина превращается в неуправляемую проблему для США и Европейского союза", — говорится в статье.
Обновлено в 02:04
Хоккей
Как сборная России выиграла бронзовые медали МЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в матче за третье место молодёжного чемпионата мира победила национальную команду Швейцарии со счётом 5:2. Главными героями встречи стали оформивший хет-трик нападающий Кирилл Слепец и совершивший 34 спасения вратарь Пётр Кочетков.
Обновлено в 01:22
Космос
Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля
Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО потушен
Обновлено вчера в 23:27
Кино
Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде
В результате происшествия шесть человек погибли, около 50 пострадали.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат
Власти Челябинской области увеличат сумму выплат пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске с 66 миллионов до 93 миллионов рублей.
Обновлено в 01:50
Общество
В России появится новая профессия
Профессия судьи беспилотных автомобилей, или комиссара по регулированию аварийных ситуаций с беспилотниками появится в России в ближайшие 10 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ "Автонет".
Обновлено в 02:07
Происшествия
Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии
Обновлено вчера в 15:18
Общество
Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США
Путешествующие по Европе и США туристы рассказали о том, что все чаще сталкиваются с постельными клопами, которые стали более устойчивыми к средствам защиты.
Обновлено вчера в 20:12
Хоккей
Финляндия выиграла молодежный ЧМ по хоккею, в финале победив США
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда
В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.
Обновлено в 01:27
Общество
В России внедрят новую систему контроля качества бензина
В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.
Обновлено в 02:11
Общество
Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян
Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией принесет пользу региональной безопасности, следовательно, станет плюсом и для США, передает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок
"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
NASA отменило визит Рогозина в США
«NASA проинформировало российское космическое агентство «Роскосмос», что предложенный визит генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который запланирован на февраль 2019 года, придётся отложить», — сообщила Пауэрс.
Обновлено вчера в 08:19
Хоккей
Романов и Денисенко попали в символическую сборную МЧМ-2019
По итогам МЧМ-2019 стала известна символическая сборная турнира.
Обновлено вчера в 22:53
Спорт
Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места массовой драки студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ).
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия
В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Трамп заявил о провале переговоров по отмене шатдауна
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
СМИ включили США в десятку самых опасных стран для женщин
США попали в список десяти самых опасных для женщин стран на 2018 год по версии агентства Рейтер.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 10:22
Хоккей
Третьяк назвал трагедией поражение российской молодежной сборной на ЧМ
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение российской сборной в полуфинале молодежного чемпионата мира 2019 года.
Обновлено вчера в 06:34
Армия и оружие
Боевики атакуют удерживаемый оппозицией Атариб в провинции Алеппо
Вооруженные столкновения произошли в сирийском городе Атариб на западе провинции Алеппо между боевиками из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) и вооруженной оппозицией, сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.
Обновлено вчера в 22:14