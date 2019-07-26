Армия и оружие

Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над БалтикойГЛАС.RU вчера в 10:58

В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
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