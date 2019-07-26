Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над БалтикойГЛАС.RU вчера в 10:58
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Происшествия
Американец подцепил поедающего мозг паразита в аквапарке и умер
Обновлено вчера в 08:06
Политика
Жители Германии захотели сближения с Россией
Немецкое издание Der Tagesspiegel 25 июля заявило, что большинство жителей Германии хотят, чтобы отношения с Россией улучшились.
Обновлено в 00:56
Общество
Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей
Подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, всего планируется эвакуировать около 3 тысяч человек Как сообщалось, в минувший четверг в Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
США и Украина пытались забрать черные ящики МН17
Обновлено 24 июля в 23:20
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Музыка
Игорь Крутой отметит 65-летие концертами с Нетребко и Бочелли
Народный артист России, известный композитор Игорь Крутой рассказал, что планирует серию концертов в честь своего 65-летнего юбилея с участием Анны Нетребко и Андреа Бочелли.
Обновлено вчера в 03:10
Автоспорт
Феттель стал лучшим на первой тренировке Гран-при Германии «Формулы-1»
Пилот команды "Феррари" немец Себастьян Феттель стал лучшим на первой тренировке 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Германии, который проходит на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено вчера в 07:03
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Наука
Протоонкоген заставил стволовые клетки мыши стать нейронами
Обновлено вчера в 10:47
Культура
Поэт без глянца
Для создания мифа поэт должен быть втиснут в эти матрицы.
Обновлено в 01:30
Здоровье
Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске
В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче
Футболисты "Атлетико" разгромили "Реал" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
Обновлено в 01:23
Экономика
В Югре увеличено финансирование программы «Молодая семья»
В Югре увеличено финансирование программы «Молодая семья» на 1,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
В Госдуме призвали Киев снять «глупую железнодорожную блокаду» Крыма
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Украине выгодно снятин железнодорожной блокады Крыма.
Обновлено в 01:22
Транспорт
Свыше 40 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах
Обновлено в 00:35
Спорт
«Тур де Франс» остановили из-за погоды
Многодневная велосипедная гонка «Тур де Франс» была приостановлена из-за погодных условий, сообщается на официальном сайте соревнования.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах
Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Аномально холодная погода ожидается в Москве 30-31 июля
Температура в Москве 30-31 июля опустится до 11-16 градусов тепла.
Обновлено в 01:10
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Наука
Атомы ослабят лазер без поглощения фотонов
Благодаря постселекции облако атомов в основном состоянии может гасить и усиливать падающий на него лазерный луч даже в том случае, если состояние атомов не изменяется.
Обновлено вчера в 06:06
Политика
МИД РФ предупредил Киев о последствиях захвата танкера Neyma
Если Украина захватит в заложники российских моряков с танкера Neyma, последствия не заставят себя долго ждать, заверили в МИД РФ.
Обновлено 25 июля в 08:33
Игры
Три части DOOM вышли на iOS, Android и Nintendo Switch
Для Nintendo Switch предлагается DOOM 3 и его студия Bethesda оценила в 623 рубля.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю
Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
В южнокорейском Кванджу пострадали 9 иностранных спортсменов
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии выросла на 30,5%
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии увеличилась на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,797 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46