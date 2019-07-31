с чего всё началось

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганской. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, об этом сообщил полпред России в группе Борис Грызлов.

Религия Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол «Реал» обыграл «Фенербахче» в товарищеском матче Мадридский "Реал" обыграл турецкий "Фенербахче" в товарищеском матче. На двоих команды забили восемь мячей.

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Культура Умер бродвейский режиссер Харольд Принс Харольд Принс родился 30 января 1928 года в Нью-Йорке.

Происшествия В Москве арестован еще один подозреваемый в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.

Происшествия В Татарстане предотвращен теракт и задержаны сторонники ИГ Федеральная служба безопасности (ФСБ) и МВД предотвратили теракт на объекте инфраструктуры в Республике Татарстан.

Футбол «Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо» Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.

Политика Две трети россиян назвали ВМФ России самым сильным По данным ВЦИОМ, 67% россиян считают военно-морской флот России самым ильным в мире.

Происшествия Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.

Здоровье Врач рассказала о норме потребления арбузов в день Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.

Происшествия Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Здоровье Новая смерть от лихорадки Эбола зафиксирована в Конго Очередной случай смерти от вируса Эбола подтвердили власти Демократической Республики Конго (ДРК).

Политика В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.

Политика Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.

Шоу-бизнес Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Футбол Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.

Экономика Российский софт предостановился 31 июля на совещании в АЦ представители Минкомсвязи и ФАС обсудили с производителями техники и разработчиками приложений инициативы по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры.

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Происшествия Более 40 человек пострадали в аквапарке Китая В Китае 44 человека пострадали во время отдыха в аквапарке, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление властей города, люди получили травмы в бассейне с искусственной волной.