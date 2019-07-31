Политика

Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице ЛуганскаяREGNUM 11:31

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, об этом сообщил полпред России в группе Борис Грызлов.
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с чего всё началось
В этот период не было жертв среди мирных жителей, говорится в сообщении по итогам встречи
 Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Украины Леонида Кучмы.
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