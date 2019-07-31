с чего всё началось

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, об этом сообщил полпред России в группе Борис Грызлов.

Космос Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Экономика Премьер Грузии назвал причину обесценивания лари Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что лари обесценился потому, что фундаментальные факторы оказались очень сильными.

Здоровье Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.

Транспорт ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Хоккей ХК «Сочи» расторг контракт с Анисиным Как сообщает клубная пресс-служба, хоккеист Михаил Анисин покинул ХК «Сочи», пробный контракт с игроком расторгнут.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Армия и оружие В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35 Для решения проблемы авторы американского издания предложили отложить поставку F-35 в Турцию до отъезда из страны российских военных специалистов, занятых отладкой С-400, а также посоветовали Турции выключать «Триумфы» во время полетов F-35.

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Политика Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

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Единоборства Поветкин может провести бой с Фьюри Бой может состояться 31 августа в Лондоне. Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.