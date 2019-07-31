Политика
Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице ЛуганскаяREGNUM 11:31
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, об этом сообщил полпред России в группе Борис Грызлов.
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с чего всё началось
В этот период не было жертв среди мирных жителей, говорится в сообщении по итогам встречи Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Украины Леонида Кучмы.РБК12:38
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
Космос
Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Экономика
Премьер Грузии назвал причину обесценивания лари
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что лари обесценился потому, что фундаментальные факторы оказались очень сильными.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Политика
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
Обновлено в 11:30
Космос
Ученые выяснили истинный возраст Луны
Обновлено вчера в 04:04
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
Обновлено в 10:01
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Хоккей
ХК «Сочи» расторг контракт с Анисиным
Как сообщает клубная пресс-служба, хоккеист Михаил Анисин покинул ХК «Сочи», пробный контракт с игроком расторгнут.
Обновлено в 11:01
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35
Для решения проблемы авторы американского издания предложили отложить поставку F-35 в Турцию до отъезда из страны российских военных специалистов, занятых отладкой С-400, а также посоветовали Турции выключать «Триумфы» во время полетов F-35.
Обновлено в 06:00
Общество
Росгидромет спрогнозировал обострение ситуации с лесными пожарами
Ситуация с лесными пожарами будет с каждым годом ухудшаться, придется к этому адаптироваться.
Обновлено в 13:31
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.
Обновлено в 12:29
Политика
Россияне выбрали сильнейший в мире флот
Выяснилось, что граждане (67%) уверены в силе флота своей страны. На второе место 40% россиян поставило флот Соединенных Штатов.
Обновлено в 07:33
Политика
Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе
Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Хоккей
«Салават» обыграл «Нефтехимик» в первом контрольном матче
Обновлено в 12:29
Авто
Lamborghini Huracan мощностью в 3000 л.с. показали на видео
Специалисты Underground Racing доработали легендарный суперкар Lamborghini Huracan. На тестах авто смогло разогнаться до 374 км/ч.
Обновлено в 13:53
Экономика
«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО
Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
Обновлено в 07:52
Игры
Королевская битва Mavericks: Proving Grounds отменена
Королевскую битву размером в тысячу человек для игры Mavericks: Proving Grounds отменили после четырех дней после официального старта альфа-тестирования.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Обновлено в 13:07
Единоборства
Поветкин может провести бой с Фьюри
Бой может состояться 31 августа в Лондоне. Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Трамп назвал крупным событием закрытие дела о «сговоре» с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее окружной суд Манхэттена отклонил иск Национального комитета Демократической партии против России о «вмешательстве» в выборы в США, который был подан в апреле 2018 года.
Обновлено в 00:27