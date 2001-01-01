Правительство не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо в опте после 1 июля. Игорь Юшков, ведущий аналитик ФНЭБ, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ: Соглашение правительства с нефтяниками не могло продлеваться вечно.

Соглашение правительства и нефтяников не могло продлеваться вечно

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