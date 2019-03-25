Соглашение о заморозке цен на топливо в России могут продлитьТелекомпания Грозный вчера в 05:00

Напомним, что в ноябре 2018 года все нефтяные компании страны подписали соглашение с Минэнерго о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Стороны договорились до конца марта 2019 года сдерживать оптовые цены на топливо на уровне июня 2018 года.

Соглашение о заморозке цен на топливо в России могут продлить

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