Энергетика
Соглашение о заморозке цен на топливо в России могут продлитьТелекомпания Грозный вчера в 05:00
Напомним, что в ноябре 2018 года все нефтяные компании страны подписали соглашение с Минэнерго о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Стороны договорились до конца марта 2019 года сдерживать оптовые цены на топливо на уровне июня 2018 года.
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«В июле запланировано очередное повышение акцизов – цены остановить больше не удастся»
БИЗНЕС Onlineвчера в 00:58
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Дима Билан на костылях получил звание Заслуженного артиста РФ
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
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Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
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Армия и оружие
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Речь идёт о совместных с коллегами из других силовых структур операциях.
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Культура
В Госдуме предложили включить в школьную программу сериалы
Стоит отметить, что идеи внести в школьную программу спорные изменения появляются периодически.
Обновлено в 03:58
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
Интернет
Произошла массовая атака хакеров на пользователей Asus
Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 00:09
Культура
Объявлены лауреаты премии президента РФ для молодых деятелей культуры
Обновлено вчера в 07:54
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
На Урале задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра
В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера одного из торговых центров.
Обновлено в 03:38
Политика
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:06
Космос
Первый женский выход в космос отменили из-за размера скафандра
Американское космическое агентство NASA отменило запланированный на 29 марта первый в истории полностью женский выход двух астронавтов в открытый космос.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот
По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
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Экономика
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Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники
На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
В Баку загорелся торговый центр
В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Финансы
Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторника
Доллар США лишь слегка повышается, евро немного снижается на Московской бирже во вторник утром; рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего роста в паре с евро и дорожающей нефти.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Вьетнам получил от России 64 танка Т-90С
Вьетнам получил от России 64 танка Т-90С. Петухов заявил, что контракт выполнен в полной мере.
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В Киргизии сообщили, что приток инвестиций из РФ за год вырос на 25%
Объем инвестиций в киргизскую экономику из России за год увеличился почти на четверть.
Обновлено в 01:40
Общество
Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением
Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
Обновлено в 00:56
Здоровье
Быть повежливее с врачами попросил чиновников мэр Магадана
Мэр Магадана попросил, "чтобы с магаданцами, нашими избирателями общались вежливо, мы не заслуживаем такого обращения", сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 01:00
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Электроснабжение Венесуэлы восстановлено
Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено 24 марта в 17:17
Авто
KIA представила спецсерию автомобилей KIA UEFA Europa League
Кроме эмблем UEFA Europa League, автомобили «футбольной» спецсерии получили дополнительный набор брендированных аксессуаров: дорожный набор UEFA 2019 и комплект ковриков.
Обновлено в 02:17