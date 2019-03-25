Энергетика

Соглашение о заморозке цен на топливо в России могут продлитьТелекомпания Грозный вчера в 05:00

Напомним, что в ноябре 2018 года все нефтяные компании страны подписали соглашение с Минэнерго о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Стороны договорились до конца марта 2019 года сдерживать оптовые цены на топливо на уровне июня 2018 года.
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Козак снова обсудит с нефтяниками заморозку цен на бензин

Московский Комсомолецвчера в 18:01

Козак обсудит с нефтяниками корректировку демпфера и заморозку цен на топливо

ТАССвчера в 17:25

Главные анонсы 26 марта

Коммерсантъвчера в 17:01

Козак обсудит с нефтяниками вопрос заморозки цен на топливо 26 марта

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«В июле запланировано очередное повышение акцизов – цены остановить больше не удастся»

БИЗНЕС Onlineвчера в 00:58

Когда в России ожидать очередного скачка цен на автомобильное топливо?

Терра24 марта в 08:22

Заморозку цен на топливо правительство РФ решило продлить до июля

Амур.инфо22 марта в 22:30
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Дима Билан на костылях получил звание Заслуженного артиста РФ

Обновлено вчера в 12:21
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Обновлено 24 марта в 23:36
Политика

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Речь идёт о совместных с коллегами из других силовых структур операциях.
Обновлено в 03:29
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В Госдуме предложили включить в школьную программу сериалы

Стоит отметить, что идеи внести в школьную программу спорные изменения появляются периодически.
Обновлено в 03:58
Политика

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
Интернет

Произошла массовая атака хакеров на пользователей Asus

Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 00:09
Культура

Объявлены лауреаты премии президента РФ для молодых деятелей культуры

Обновлено вчера в 07:54
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

На Урале задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра

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Обновлено в 02:09
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Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:06
Космос

Первый женский выход в космос отменили из-за размера скафандра

Американское космическое агентство NASA отменило запланированный на 29 марта первый в истории полностью женский выход двух астронавтов в открытый космос.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот

По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
Обновлено в 02:34
Экономика

Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум

Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено вчера в 06:47
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В Баку загорелся торговый центр

В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Финансы

Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторника

Доллар США лишь слегка повышается, евро немного снижается на Московской бирже во вторник утром; рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего роста в паре с евро и дорожающей нефти.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Вьетнам получил от России 64 танка Т-90С

Вьетнам получил от России 64 танка Т-90С. Петухов заявил, что контракт выполнен в полной мере.
Обновлено в 02:41
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В Киргизии сообщили, что приток инвестиций из РФ за год вырос на 25%

Объем инвестиций в киргизскую экономику из России за год увеличился почти на четверть.
Обновлено в 01:40
Общество

Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением

Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
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Мэр Магадана попросил, "чтобы с магаданцами, нашими избирателями общались вежливо, мы не заслуживаем такого обращения", сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии.
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Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Обновлено вчера в 22:45
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Происшествия

В Вологодской области три человека погибли при столкновении грузовиков

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Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено 24 марта в 17:17
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KIA представила спецсерию автомобилей KIA UEFA Europa League

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