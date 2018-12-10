Энергетика
Goldman Sachs прогнозирует рост цен на нефть до $70 за баррель
Goldman Sachs прогнозирует рост цен на нефть до $70 за баррельProfinance.ruвчера в 02:47
Форвардная кривая цен на нефть североморского сорта Brent постепенно вернется к бэквордации, а спотовая стоимость вырастет до $70 за баррель, прогнозируют эксперты товарного рынка инвестиционного банка Goldman Sachs в аналитической записке для своих клиентов.
Profinance.ruвчера в 02:47
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Энергетика
Правительство отменило госрегулирование цен на СПГ «Газпрома»
Правительство отменило государственное регулирование цен на сжиженный природный газ "Газпрома" поставляемый потребителям на внутреннем рынке.
Обновлено в 00:08
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Новак: помесячный график добычи в рамках сделки ОПЕК+ уже составлен
Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что помесячный график добычи нефти в России в рамках сделки ОПЕК+ составлен и предусматривает "плавное, постепенное снижение добычи в соответствии с договоренностями".
Обновлено в 01:19
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На Украине с нового года вырастут тарифы на теплоснабжение
Тарифы на теплоснабжение на Украине будут повышены до 24% с 1 января.
Обновлено в 01:00
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Антипинский НПЗ остановил переработку нефти
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Обновлено вчера в 22:51
Энергетика
В Казахстане более чем в два раза повысили акциз на импортный бензин
В июне гендиректор ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Асет Магауов заявлял о необходимости выравнивания налоговой нагрузки на импортный и произведенный в Казахстане бензин.
Обновлено вчера в 16:44
Энергетика
В Чите вновь подешевел бензин на 50 копеек
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Обновлено вчера в 23:23
Энергетика
По нефтяным ценам нанесен новый сокрушительный удар
Агентство Reuters изучило прайс-лист государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco и выяснило, что в январе саудовское черное золото подешевеет для азиатских клиентов на 1-2 доллара.
Обновлено вчера в 23:35
Энергетика
«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан
«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Обновлено вчера в 17:11
Энергетика
Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире
Обновлено вчера в 12:09
Энергетика
Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии
Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 17:26
Энергетика
Инфляция в Венесуэле за год приблизилась к 1,3 млн процентов
Глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман заявил, что инфляция в стране приблизилась к отметке 1,3 млн процентов.
Обновлено в 01:29
Энергетика
В ЛНР промышленное производство выросло в 3,4 раза
В Луганской Народной Республике (ЛНР) за 10 месяцев 2018 года реализовали в 3,4 раза больше продукции перерабатывающей промышленности, чем за аналогичный период 2017 года, заявили в министерстве промышленности и торговли республики, сообщает 10 декабря «Луганский информационный центр».
Обновлено вчера в 05:32
Энергетика
Запасы нефти в США могут оказаться намного больше, чем принято считать
На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о том, что объем добычи нефти в стране достиг нового рекордного значения в 11.7 млн б / д. Главную лепту в это внес Пермский бассейн, то есть регион, где добывается больше всего черного золота, и где добыча растет самыми быстрыми темпами.
Обновлено вчера в 18:55
Энергетика
«Медведи» возвращаются на фоне торговых опасений и усиления рисков
Усиление напряженности вокруг стран Персидского залива и любое использование силы против Ирана с точки зрения экспорта нефти могут вызвать рост цен на нефть выше максимумов, зафиксированных ранее в этом году.
Обновлено вчера в 09:59
Энергетика
Программу «газ в обмен на электроэнергию» расширяют Ереван и Тегеран
Армения получает из Ирана газ в обмен на электроэнергию в объеме 1 млн кубометров газа в сутки.
Обновлено вчера в 03:19