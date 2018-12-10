Форвардная кривая цен на нефть североморского сорта Brent постепенно вернется к бэквордации, а спотовая стоимость вырастет до $70 за баррель, прогнозируют эксперты товарного рынка инвестиционного банка Goldman Sachs в аналитической записке для своих клиентов.

Goldman Sachs прогнозирует рост цен на нефть до $70 за баррель

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