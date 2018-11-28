Футбол

Софьян Ханни: «С Кононовым стал чувствовать себя свободнее»
Спорт-Экспресс
06:33

Форвард "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал изменения в своей игре после прихода в команду нового главного тренера Олега Кононова.
Спорт-Экспресс06:33

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Олег Кононов: Тему Глушакова пора закрывать

Советский спорт09:20

Софьян Ханни: «Акция в поддержку Глушакова? Если плохо одному, плохо и всем остальным»

Матч ТВ06:58

Софьян Ханни: «Акция в поддержку Глушакова? Если плохо одному, плохо и всем остальным»

Sportbox.RU06:58

Ханни об акции в поддержку Глушакова: мы сами приняли такое решение

РИА Новости06:38

Ханни: у «Рапида» хорошая атакующая линия, «Спартаку» нужно сыграть собранно

Чемпионат06:45

Софьян Ханни: «С Кононовым стал чувствовать себя свободнее»

Спорт-Экспресс06:33

Ханни: «При Кононове „Спартак“ больше делает акцент на владении мячом и передачах»

Sport24.ru06:31
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 18:55
Футбол

Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Интером» в Лиге чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл миланский "Интер" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:24
Футбол

Дубль Мертенса помог «Наполи» одержать победу над «Црвеной Звездой»

"Наполи" одержал победу над белградской "Црвеной Звездой" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:17
Футбол

Хабиб Нурмагомедов угадал счет матча «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, перед игрой дал интервью пресс-службе парижского клуба, в котором угадал, с каким счетом закончится встреча.
Обновлено в 19:02
Футбол

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).
Обновлено в 19:36
Футбол

Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды в первом матче четвертьфинала Кубка России над "Оренбургом".
Обновлено в 14:34
Футбол

Клопп превратил «Ливерпуль» в настоящую машину

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель положительно отозвался о Юргене Клоппе.
Обновлено в 19:39
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 19:16
Футбол

Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари

Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено в 18:32
Футбол

Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено в 18:00
Футбол

Ерохин: «Зенит» хочет обыграть «Копенгаген», я готов к этому матчу

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном», а также сообщил, что готов принять участие в этой встрече.
Обновлено в 16:16
Футбол

Кононов заступился за Глушакова перед обсуждающими его СМИ и фанатами

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал критику в адрес капитана команды Дениса Глушакова, передает "РИА Новости".
Обновлено в 09:53
Футбол

Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити»

Чемпион мира по футболу 2010 года в составе сборной Испании Давид Вилья покидает выступающий в MLS "Нью-Йорк Сити", сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 18:41
Футбол

«Ворскла» подтвердила, что матч с «Арсеналом» пройдет в Киеве

Обновлено в 15:58
Футбол

СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена

Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 12:43
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Софьян Ханни
Алжирский футболист
Алжирский и французский футболист, полузащитник московского «Спартака» и сборной Алжира.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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