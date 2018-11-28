Форвард "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал изменения в своей игре после прихода в команду нового главного тренера Олега Кононова.

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Софьян Ханни: «С Кононовым стал чувствовать себя свободнее»

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