Футбол
Софьян Ханни: «Хочу выиграть титул со „Спартаком“»Матч ТВ вчера в 16:29
Александр Ломовицкий
|14′
Фернандо
|23′
Зе Луиш
|41′
|45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
|46′
|67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
|70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
|72′
|78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
|87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
|89′
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
47
Зобнин
16
Боккетти
14
Джикия
6
Дантас
7
Гулиев
54
Умяров
38
Ещенко
94
Ханни
9
Зе Луиш
37
Мелкадзе
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
15
Коновалов
6
Башкиров
8
Пантелеев
65
Сагитов
10
Полоз
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Могу сказать, что я хочу оставаться здесь, мне нравится этот клуб, атмосфера на трибунах. Я подписал контракт на три с половиной года и прежде чем уходить отсюда, хочу выиграть титул со «Спартаком», — сказал Ханни.
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Ханни: «Спартаку» не стоит думать о Лиге чемпионов, главное — стать пятыми в РПЛ
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