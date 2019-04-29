Футбол

Софьян Ханни: «Хочу выиграть титул со „Спартаком“»Матч ТВ вчера в 16:29

Спартак — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
Фернандо
23′
Зе Луиш
41′
45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
46′
67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
72′
78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
89′
Могу сказать, что я хочу оставаться здесь, мне нравится этот клуб, атмосфера на трибунах. Я подписал контракт на три с половиной года и прежде чем уходить отсюда, хочу выиграть титул со «Спартаком», — сказал Ханни.
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