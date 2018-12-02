Музыка
Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Ротару отказалась ехать в Москву на концерт "Песня года", который проходит в СК "Олимпийский" 1 декабря, в связи с введением на Украине военного положения, чтобы "не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников".
РИА Новостивчера в 13:15
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с чего всё началось
В этом году среди участников была заявлена и София Ротару. 71-летняя артистка выходила для зрителей премии 85 раз, участвуя в 43-х церемониях. Даже в 2014-м году, когда начались серьёзные политические проблемы между Россией и Украиной, она стояла на сцене «Олимпийского».Комсомольская правдавчера в 08:35
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София Ротару отменила участие в «Песне года» из-за военного положения на Украине
Комсомольская правдавчера в 08:35
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:31, Ашберн
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