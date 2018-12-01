Музыка

София Ротару отказалась ехать в Москву из-за военного положения на Украине
Газета.Ru
10:35

Певица София Ротару отказалась ехать в Москву в связи с введением на Украине военного положения, сообщает сайт kp.ru. Уточняется, что певица отменила свое участие в "Песне года", куда приезжала на 43 церемонии.
Газета.Ru10:35
с чего всё началось

София Ротару отменила участие в «Песне года» из-за военного положения на Украине

Чтобы не накаливать ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников (у Ротару украинское гражданство), певица решила в этом году отменить посещение России, и не выступать не только на «Песне года», но и на корпоративных мероприятиях, на которые ее часто приглашают в нашу страну под Новый год.
Комсомольская правда08:35

Подробнее о событии

Ротару отказалась выступать на «Песне года»

News.ru10:46

Ротару решила не ехать в Россию из-за военного положения на Украине

Life.ru10:39

София Ротару отказалась ехать в Москву из-за военного положения на Украине

Газета.Ru10:35

Ротару отказалась от участия в «Песне года»

URA.Ru10:15

Ротару отказалась от «Песни года» из-за военного положения

ТК Звезда09:34

Ротару из-за военного положения осталась без корпоративов и «Песни года»

Ридус09:16

София Ротару отменила участие в «Песне года» из-за военного положения на Украине

Комсомольская правда08:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 11:49, Ашберн
Музыка

Дочь свердловского политика Багарякова выбыла из шоу «Голос»

Обновлено в 07:07
Музыка

Клип Арианы Гранде с фильмами и звездами установил новый рекорд

Премьера клипа Арианы Гранде "Thank U, Next" состоялась 30 ноября 2018 года.
Обновлено в 10:00
Музыка

Бывшая благовещенская группа «Моя Мишель» сняла клип в Токио

Обновлено в 02:50
Музыка

Наташа Королева отметит юбилей «Сегодня вечером»

Наташа Королева станет героиней программы "Сегодня вечером" 1 декабря 2018 года.
Обновлено в 02:40
Музыка

Череповец примет всероссийский конкурс юных пианистов

Сегодня, 1 декабря, в Череповце стартовал всероссийский конкурс юных пианистов под названием «Виртуоз-2018».
Обновлено в 06:55
Музыка

Авторы-исполнители Елабуги объединились в Союз музыкантов и поэтов

Елабужские барды создали Союз музыкантов и поэтов.
Обновлено вчера в 10:36
Музыка

Рэпер GONE.Fludd отменил концерт в Иркутске и Улан-Удэ

Начинающий, но уже известный русский рэпер GONE.Fludd отменил концерт в Иркутске и Улан - Удэ.
Обновлено в 01:35
Музыка

С концертом в Сургуте выступит группа с Фарерских островов

5 декабря в 19 часов в большом зале с концертом выступит группа «Доньял» (Dánjal).
Обновлено в 07:46
Музыка

Музыка протеста: чем рэперы стали опасны для власти

Надежда Толоконникова, участница группы Pussy Riot "То, что сейчас происходит — эпохальное, историческое событие в новой истории России, которое нам еще предстоит осмыслить и увидеть в учебниках" Даже Дэцл, он же Ле Трук, он же Кирилл Толмацкий, который когда-то пародировал рэперов с гламурными песенками о домашних вечеринках, выпустил альбом о том, как там у руля.
Обновлено в 08:58
Музыка

Премию «Высшая лига» вручили украинской группе Kazka

Украинская группа Kazka вошла в число лидеров хит-парада «Высшая Лига».
Обновлено в 05:28
Музыка

Пензенская «Вольница» презентовала новую программу «Золотая лестница»

Пензенский ансамбль «Вольница» выступил с новой программой, в которую вошли только популярные песни советской эстрады 60-80-х годов.
Обновлено в 10:46
Музыка

Группа Little Big не планирует отменять концерт в Киеве

Известная группа Little Big не планирует объявлять об отмене концерта в украинской столице, пишет портал 78. ru со ссылкой на слова продюсера группы Алины Пязок.
Обновлено в 07:05
Музыка

Состоялся конкурс «Лейся, песня» в Краскове

Хозяева ДК радушно приняли гостей. Ансамбль «Дети войны» из Октябрьского исполнил две песни – «Судьба» и «Хороши весной в саду цветочки».
Обновлено в 07:21
Музыка

В Твери выступят молодые рок-исполнители

Обновлено в 08:52
Музыка

«Коллектив, который аплодирует зрителям» исполнил импровизации на песни Queen

Концерт открыла увертюра на песни Depeche Mode, Aerosmith и Scooter.
Обновлено в 03:49
ещё по теме
София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Песня года
Советский и российский телевизионный фестиваль песни. С первых лет своего существования фестивалю придано значение главного события года в музыкальном песенном жанре, которое он сохранил до сих пор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное