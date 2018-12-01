с чего всё началось

Чтобы не накаливать ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников (у Ротару украинское гражданство), певица решила в этом году отменить посещение России, и не выступать не только на «Песне года», но и на корпоративных мероприятиях, на которые ее часто приглашают в нашу страну под Новый год.

Комсомольская правда

08:35