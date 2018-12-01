Музыка

Певица София Ротару не выступит на «Песне года»
REGNUM
13:24

Певица София Ротару из-за обострения отношений между РФ и Украиной отменила выступление в комплексе «Олимпийский» в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в организации мероприятия.
REGNUM13:24
с чего всё началось

София Ротару отменила участие в «Песне года» из-за военного положения на Украине

Чтобы не накаливать ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников (у Ротару украинское гражданство), певица решила в этом году отменить посещение России, и не выступать не только на «Песне года», но и на корпоративных мероприятиях, на которые ее часто приглашают в нашу страну под Новый год.
Комсомольская правда08:35

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ТК Звезда09:34

София Ротару отменила участие в «Песне года» из-за военного положения на Украине

Комсомольская правда08:35
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:51, Ашберн
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