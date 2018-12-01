Музыка
Певица София Ротару не выступит на «Песне года»
Певица София Ротару не выступит на «Песне года»REGNUM13:24
Певица София Ротару из-за обострения отношений между РФ и Украиной отменила выступление в комплексе «Олимпийский» в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в организации мероприятия.
REGNUM13:24
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с чего всё началось
Чтобы не накаливать ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников (у Ротару украинское гражданство), певица решила в этом году отменить посещение России, и не выступать не только на «Песне года», но и на корпоративных мероприятиях, на которые ее часто приглашают в нашу страну под Новый год.Комсомольская правда08:35
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София Ротару отменила участие в «Песне года» из-за военного положения на Украине
Комсомольская правда08:35
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:51, Ашберн
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