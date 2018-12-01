В этом году среди участников была заявлена и София Ротару. 71-летняя артистка выходила для зрителей премии 85 раз, участвуя в 43-х церемониях. Даже в 2014-м году, когда начались серьёзные политические проблемы между Россией и Украиной, она стояла на сцене «Олимпийского».

с чего всё началось

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Ротару отказалась ехать в Москву на концерт "Песня года", который проходит в СК "Олимпийский" 1 декабря, в связи с введением на Украине военного положения, чтобы "не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников".

София Ротару не примет участие в конкурсе «Песня года»

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