Музыка

София Ротару не примет участие в конкурсе «Песня года»
РИА Новости
13:15

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Ротару отказалась ехать в Москву на концерт "Песня года", который проходит в СК "Олимпийский" 1 декабря, в связи с введением на Украине военного положения, чтобы "не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников".
РИА Новости13:15
с чего всё началось

София Ротару отменила участие в «Песне года» из-за военного положения на Украине

В этом году среди участников была заявлена и София Ротару. 71-летняя артистка выходила для зрителей премии 85 раз, участвуя в 43-х церемониях. Даже в 2014-м году, когда начались серьёзные политические проблемы между Россией и Украиной, она стояла на сцене «Олимпийского».
Комсомольская правда08:35

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Ротару отказалась от «Песни года» из-за военного положения

ТК Звезда09:34

София Ротару отменила участие в «Песне года» из-за военного положения на Украине

Комсомольская правда08:35
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