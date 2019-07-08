Футбол
Софийский ЦСКА разгромил «ОФК Титоград»Матч ТВ 15:24
Софийский ЦСКА разгромил «ОФК Титоград» в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. В составе победителей забитыми мячами отметились Эвандро, Тьяго Родригеш, Джеферсон и Кристиан Малинов.
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Политика
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Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку
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Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
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