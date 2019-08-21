Политика
Соединенные Штаты и Румыния высказались против «Северного потока-2»Интерфакс вчера в 20:03
Президенты США и Румынии Дональд Трамп и Клаус Йоханнис подтвердили, что выступают против строительства "Северного потока-2".
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Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования йода
Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено 19 августа в 22:54
Авто
Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации
На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
«Ъ»: «Россети» хотят выкупить 40,4% акций МРСК Сибири
"Россети" рассматривают возможность покупки 40,4% акций МРСК Сибири (входит в структуру холдинга "Россети") у ее крупнейшего миноритария - угольной компании СУЭК.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье
В Минздраве назвали эффективные способы борьбы со стрессом
Обновлено вчера в 21:46
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника
Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 13:28
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
Обновлено вчера в 09:38
Экономика
Хакеры украли более 272 млн рублей с банковских счетов
Хакерская группа Silence в период с июня 2016 года по июнь 2019 года украла с банковских счетов не менее 272 млн рублей, следует из отчёта исследовательской компании Group-IB.
Обновлено в 00:08
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Происшествия
Молоко матери убило новорожденного ребенка
Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Президенты США и Франции провели телефонный разговор во вторник, где обсудили приглашение Москвы на саммит G7 в следующем году.
Обновлено в 00:12
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Футбол
Касильяс в декабре пройдет тесты, чтобы попытаться вернуться в игру
Как сообщает A Bola, 38-летний испанец в декабре проведет серию медицинских и физических тестов, чтобы определить, сможет ли он снова играть за «Порту» после перенесенного в мае инфаркта.
Обновлено вчера в 07:19
Общество
В Росгидромете предупредили о высокой пожароопасности в лесах Сибири
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе
В 2017 году в Идлибе была создана северная зона деэскалации, на территории провинции и в прилегающих к ней районах Алеппо и Хамы действует 12 наблюдательных постов турецкой армии.
Обновлено 19 августа в 16:23
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Финансы
Держится в курсе: к сентябрю рубль вернёт утраченные позиции
За последние два месяца курс рубля заметно упал: в конце июня он находился на уровне 62,5 руб./$, а 20 августа составил 66,6 руб./$.
Обновлено вчера в 17:02
Транспорт
Новый аэропорт Саратова вызвал нарекания
Вызывает у саратовцев недовольство и тот факт, что аэродром в Гагарине сертифицирован только по первой категории ICAO (Международной организации гражданской авиации).
Обновлено вчера в 07:21
Здоровье
Названо преимущество полных людей над худыми
Люди с избыточным весом легче переносят аномальную жару.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено 19 августа в 12:15
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
Йович: слухи об уходе из «Реала» заставляют меня смеяться
Слухи об уходе из „Реала“ заставляют меня смеяться. СМИ всегда будут писать подобные новости.
Обновлено вчера в 15:55
Кино
«Дылда» с «Подбросами» поборются за премии Европейской киноакадемии
Российские фильмы "Дылда" и "Подбросы" попали в предварительный список претендентов на премии Европейской киноакадемии за 2019 год.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Суд в Австралии отклонил апелляцию осужденного за педофилию кардинала
Кардинал Джордж Пелл, осужденный в Австралии за насильственные действия в отношении детей, проиграл апелляцию.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Молодая жена Николаева увезла дочку к маме
Пока Игорь Николаев колесит с гастролями по городам и весям, Юлия Проскурякова увезла дочку к своей маме в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Поиск пропавшей в Нижегородской области девочки продолжается
Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям принимают участие в поисках 5-летней Зарины Авгоновой, пропавшей 18 августа в Нижегородской области.
Обновлено вчера в 03:36