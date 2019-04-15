Соцвыплаты безработным и детские пособия переведут на карты «Мир»ФАН вчера в 08:57

Правительство России обязало переводить социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия на карты «Мир». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Соцвыплаты безработным и детские пособия переведут на карты «Мир»

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