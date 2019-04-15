Экономика

Соцвыплаты безработным и детские пособия переведут на карты «Мир»ФАН вчера в 08:57

Правительство России обязало переводить социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия на карты «Мир». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 07:54

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

РБКвчера в 01:00

Детские пособия и выплаты безработным вскоре в России будут перечислять только на карты МИР

Эхо Москвывчера в 08:33

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

URA.Ruвчера в 03:32

Соцвыплаты и детские пособия переведут на карты «Мир»

Росбалтвчера в 02:51

РБК: пособия безработным и матерям будут перечислять только на карты «Мир»

Коммерсантъвчера в 01:42

Кабмин обязал перечислять пособия безработным и гражданам с детьми на карты «Мир»

ТАССвчера в 07:33
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Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
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Общество

Командир взвода допустил косяк в Хмеймиме

1 марта командир взвода батальона военной полиции старший лейтенант Марат Боярчуков был вызван к военному коменданту аэродрома, который решил выяснить причину, по которой офицер пропустил построение личного состава.
Обновлено вчера в 18:28
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Скаут лондонского "Арсенала" проследит за игрой нападающего "Аякса" Давида Нереса в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 00:32
Музыка

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Видеоклип на песню Аллы Пугачевой «Айсберг» собрал более миллиона просмотров всего за сутки после размещения на YouTube.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Россия и НАТО полностью прекращают сотрудничество

Грушко уверен, что решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, абсурдны.
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Происшествия

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В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:40
Хоккей

В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина

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Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Интернет

Поисковый робот «Яндекса» разочаровал правообладателей

Ранее «Яндекс» разослал правообладателям файл с 3 млн URL-адресов, помеченных системой как содержащие незаконный контент.
Обновлено в 03:07
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Политика

Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского в выборах на Украине

Обновлено в 00:31
Происшествия

Суеверный пассажир задержал самолет из-за брошенных в двигатель монет

Обновлено в 03:26
Происшествия

Юноша в Петербурге задержан за угрозы прийти в школу с ружьем

Учащийся гимназии №159 на проспекте Мечникова в Калининском районе Санкт-Петербурга оставил в соцсети угрожающее послание, пообещав прийти в школу с ружьем.
Обновлено в 03:26
Финансы

Февральские вложения России в гособлигации США выросли на 10%

Объем российских вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) увеличился в феврале 2019 года примерно на 10% — с $13,180 млрд в январе до $14,507 млрд.
Обновлено в 03:28
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Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме

Обновлено в 02:27
Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Армия и оружие

Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО

Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Авто

На автосалоне в Шанхае представлен новый роскошный минивэн Lexus LM

Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
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Баскетбол

«Клипперс» сравняли счет в серии с «Голден Стэйт»

У поигравших 29 очков заработал Стивен Карри, 21 – Кевин Дюрант, 17 – Клэй Томпсон. "Клипперс" сравняли счет в серии – 1-1.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено вчера в 01:04
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Футбол

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ по голосования болельщиков, проведенного телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Обновлено в 02:45
Происшествия

Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции

Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Авто

Opel раскрыл подробности о новой Opel Corsa

Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, который еще в феврале отправился на свои первые дорожные тесты, дебютирует этой осенью на международном автосалоне во Франкфурте.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

В Удмуртии подросток насмерть замерз на улице после дискотеки

В воскресенье, 14 апреля, в Игринском районе Удмуртии найдено тело 17-летнего подростка.&&По факту его гибели проводится доследственная проверка.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Обновлено вчера в 23:12
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