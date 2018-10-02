Интернет

Во «ВКонтакте» стало можно скачивать данные профиля
iXBT.com
02:55

В социальной сети «ВКонтакте» появилась возможность скачать копию своих данных из профиля одним архивом. По словам разработчиков, это позволит пользователям в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах ВКонтакте.
iXBT.com02:55

Подробнее о событии

Пользователи ВКонтакте теперь могут выгрузить свои данные

Anti-Malware.ru01:12

«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать собственные данные

РИА Новостивчера в 10:40

Во «Вконтакте» появилась возможность скачать данные своего профиля

Коммерсантъвчера в 10:27

«ВКонтакте» разрешила всем пользователям скачивать собственные данные

РБКвчера в 10:09

Россиянам разрешили скачать все данные о себе из «ВКонтакте»

Lenta.ruвчера в 09:54

«ВКонтакте» в тестовом режиме начал выдавать архивы личных данных российских пользователей

Фонтанка.Рувчера в 09:52

«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать данные своего профиля в виде архива

ТАССвчера в 09:40
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Интернет

Instagram использует машинное обучение для борьбы с накрутками

Instagram объявил, что удаляет из аккаунтов пользователей, применявших подобные приложения в нарушение условий обслуживания, все "искусственные" лайки, подписчиков и комментарии.
Обновлено в 03:53
Интернет

В работе Facebook Messenger зафиксирован сбой

Как сообщает сервис Downdetector, занимающийся анализом работы популярных интернет-ресурсов, в понедельник в работе приложения Facebook Messenger зафиксирован сбой.
Обновлено вчера в 22:38
Интернет

Вирус TrickBot воровал данные об уязвимостях Windows

Специалисты обнаружили, что новый вирус TrickBot крадет у пользователей не личную информацию, а данные об операционной системе — ее защищенности, наличии уязвимостей, версиях программного обеспечения и ошибках.
Обновлено в 01:50
Интернет

В Windows 10 появится светлая тема оформления

Компания Microsoft уже достаточно давно выпустила тёмную тему оформления для Windows 10. Она дополняет ту, что идёт по умолчанию.
Обновлено в 03:55
Интернет

Звонки по Skype стали доступны на устройствах с Alexa

На устройствах с виртуальным помощником Alexa появилась возможность совершать звонки с помощью Skype.
Обновлено в 03:26
Экономика

Google инвестирует в центр обработки данных в Дании 690 млн долларов

Входящая в холдинг Alphabet компания Google инвестирует 690 млн долларов в строительство нового дата-центра в Фредерисии, Дания.
Обновлено в 03:22
Интернет

В Instagram сообщили об утечке паролей пользователей

Администрация социальной сети Instagram сообщила о вероятной утечке паролей пользователей в адресную строку браузера в результате системного сбоя.
Обновлено в 03:34
Интернет

«Яндекс» представил обновленную версию своей поисковой системы

Компания «Яндекс» на специальном мероприятии презентовала новую версию поиска под названием «Андромеда», в которую вошли свыше тысячи различных улучшений и нововведений.
Обновлено вчера в 12:43
Интернет

Найден способ захватить Windows с помощью лишнего пробела

С помощью подделки системных папок Windows можно получить права администратора Такие программы должны обладать особой конфигурацией и надлежащей цифровой подписью, гарантирующей подлинность.
Обновлено в 03:15
Интернет

Россиянам пообещали сохранить анонимность переписки в мессенджерах

Россиянам пообещали сохранить анонимность переписки в мессенджерах, учитывая новые правила идентификации пользователей.
Обновлено вчера в 15:55
Интернет

Яндекс улучшил баннер 300x250 в мобильных приложениях

Нововведение может быть полезно владельцам мобильных площадок, которые смогут расширить свою аудиторию и получить дополнительную прибыль.
Обновлено вчера в 08:05
Интернет

Кук назвал Google лучшей поисковой системой

Глава Apple Тим Кук назвал поисковую систему Google лучшей в мире, несмотря на проблемы конфиденциальности, и выступил в защиту ее использования в устройствах корпорации.
Обновлено вчера в 07:31
Интернет

Wi-Fi в Московском метро отмечает пятилетие розыгрышем призов

МаксимаТелеком, оператор крупнейшей в Европе Wi-Fi сети MT_FREE, в честь пятилетия работы сервиса в Московском метро запускает розыгрыш призов «Wi-Fi раздает».
Обновлено вчера в 03:41
Интернет

Интернет-портал Sci-Hub запрещен как пиратский

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций продолжает активно бороться с пиратским контентом в Интернете, это видно по ежемесячным отчетам.
Обновлено в 01:52
Интернет

В Google Play обнаружены поддельные криптовалютные кошельки

Например, в конце октября текущего года эксперт нашел в Google Play сразу 29 банковских троянов, а в сентябре добился удаления шести фальшивых приложений, маскировавшихся под официальную продукцию банков и криптовалютных бирж.
Обновлено вчера в 11:10
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