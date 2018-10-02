В социальной сети «ВКонтакте» появилась возможность скачать копию своих данных из профиля одним архивом. По словам разработчиков, это позволит пользователям в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах ВКонтакте.

Во «ВКонтакте» стало можно скачивать данные профиля

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