Интернет
Во «ВКонтакте» стало можно скачивать данные профиля
Во «ВКонтакте» стало можно скачивать данные профиляiXBT.com02:55
В социальной сети «ВКонтакте» появилась возможность скачать копию своих данных из профиля одним архивом. По словам разработчиков, это позволит пользователям в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах ВКонтакте.
iXBT.com02:55
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«ВКонтакте» в тестовом режиме начал выдавать архивы личных данных российских пользователей
Фонтанка.Рувчера в 09:52
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Интернет
Instagram использует машинное обучение для борьбы с накрутками
Instagram объявил, что удаляет из аккаунтов пользователей, применявших подобные приложения в нарушение условий обслуживания, все "искусственные" лайки, подписчиков и комментарии.
Обновлено в 03:53
Интернет
В работе Facebook Messenger зафиксирован сбой
Как сообщает сервис Downdetector, занимающийся анализом работы популярных интернет-ресурсов, в понедельник в работе приложения Facebook Messenger зафиксирован сбой.
Обновлено вчера в 22:38
Интернет
Вирус TrickBot воровал данные об уязвимостях Windows
Специалисты обнаружили, что новый вирус TrickBot крадет у пользователей не личную информацию, а данные об операционной системе — ее защищенности, наличии уязвимостей, версиях программного обеспечения и ошибках.
Обновлено в 01:50
Интернет
В Windows 10 появится светлая тема оформления
Компания Microsoft уже достаточно давно выпустила тёмную тему оформления для Windows 10. Она дополняет ту, что идёт по умолчанию.
Обновлено в 03:55
Интернет
Звонки по Skype стали доступны на устройствах с Alexa
На устройствах с виртуальным помощником Alexa появилась возможность совершать звонки с помощью Skype.
Обновлено в 03:26
Экономика
Google инвестирует в центр обработки данных в Дании 690 млн долларов
Входящая в холдинг Alphabet компания Google инвестирует 690 млн долларов в строительство нового дата-центра в Фредерисии, Дания.
Обновлено в 03:22
Интернет
В Instagram сообщили об утечке паролей пользователей
Администрация социальной сети Instagram сообщила о вероятной утечке паролей пользователей в адресную строку браузера в результате системного сбоя.
Обновлено в 03:34
Интернет
«Яндекс» представил обновленную версию своей поисковой системы
Компания «Яндекс» на специальном мероприятии презентовала новую версию поиска под названием «Андромеда», в которую вошли свыше тысячи различных улучшений и нововведений.
Обновлено вчера в 12:43
Интернет
Найден способ захватить Windows с помощью лишнего пробела
С помощью подделки системных папок Windows можно получить права администратора Такие программы должны обладать особой конфигурацией и надлежащей цифровой подписью, гарантирующей подлинность.
Обновлено в 03:15
Интернет
Россиянам пообещали сохранить анонимность переписки в мессенджерах
Россиянам пообещали сохранить анонимность переписки в мессенджерах, учитывая новые правила идентификации пользователей.
Обновлено вчера в 15:55
Интернет
Яндекс улучшил баннер 300x250 в мобильных приложениях
Нововведение может быть полезно владельцам мобильных площадок, которые смогут расширить свою аудиторию и получить дополнительную прибыль.
Обновлено вчера в 08:05
Интернет
Кук назвал Google лучшей поисковой системой
Глава Apple Тим Кук назвал поисковую систему Google лучшей в мире, несмотря на проблемы конфиденциальности, и выступил в защиту ее использования в устройствах корпорации.
Обновлено вчера в 07:31
Интернет
Wi-Fi в Московском метро отмечает пятилетие розыгрышем призов
МаксимаТелеком, оператор крупнейшей в Европе Wi-Fi сети MT_FREE, в честь пятилетия работы сервиса в Московском метро запускает розыгрыш призов «Wi-Fi раздает».
Обновлено вчера в 03:41
Интернет
Интернет-портал Sci-Hub запрещен как пиратский
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций продолжает активно бороться с пиратским контентом в Интернете, это видно по ежемесячным отчетам.
Обновлено в 01:52
Интернет
В Google Play обнаружены поддельные криптовалютные кошельки
Например, в конце октября текущего года эксперт нашел в Google Play сразу 29 банковских троянов, а в сентябре добился удаления шести фальшивых приложений, маскировавшихся под официальную продукцию банков и криптовалютных бирж.
Обновлено вчера в 11:10