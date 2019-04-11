Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над ПорошенкоРБК 06:12
Зеленский лидировал в соцопросах и накануне первого тура выборов (по данным «Рейтинга», тогда его поддерживала четверть избирателей). В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
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Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Обновлено в 06:08
Экономика
Госдума упрощает систему госзакупок
Правительственный законопроект, направленный на упрощение процедуры госзакупок, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов
Обновлено в 04:25
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Суданцы ликуют после заявления военных
Реакция суданцев на заявление военных о государственном перевороте попала на видео.
Обновлено в 05:37
Общество
Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:59
Авто
Купеобразный кроссовер Renault Arkana получит новый двигатель в России
Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
Обновлено в 03:48
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
Что можно будет засекретить Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, следует из постановления правительства.
Обновлено в 04:00
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов отметил, что компания остановила майнинг и зафиксировала текущую капитализацию на уровне 2,8 трлн койнов.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Сотрудница ростовской полиции довела подростка до суицида
В Ростовской области теперь уже бывшую сотрудницы полиции обвиняют в незаконных действиях по изоляции подростка, который позднее совершил самоубийство.
Обновлено в 07:35
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 01:37
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила о отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Экономика
Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup провели проверку счетов своих клиентов с целью исключить возможность отмывания российских денег, передает Financial Times, ссылаясь на руководство банков.
Обновлено в 04:24
Экономика
Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Политика
Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН
Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»
Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Экономика
Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 год
Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Китае шесть человек пропали без вести из-за схода поезда с рельсов
Грузовой состав перевернулся и врезался в деревенский жилой дом В провинции Хэнань в центральной части Китая грузовой поезд алюминиевой госкорпорации Aluminum Corporation of China (Chalco) сошел с рельсов, шесть человек пропали без вести.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца
Медлить сотрудники прокуратуры не стали и направили в суд исковое заявление с требованием разрешить медикам оказать девочке помощь.
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие
Ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний, заявил Путин
Межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний, на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет", сообщил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 07:24
Технологии
Telegram запустил закрытое тестирование своего блокчейна
По сути, команды получили возможность установить у себя ноду блокчейн-сети TON, объяснили руководители двух компаний, но конкретных результатов тестирования пока нет, констатировали они.
Обновлено в 06:15
Здоровье
В Екатеринбурге прокуратура заставила привезти лекарство двум детям
Прокуратура в Екатеринбурге помогла обеспечить лекарством двух детей: пятилетнего брата и шестилетнюю сестру.
Обновлено в 07:27