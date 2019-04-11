Политика

Соцопрос показал превосходство Зеленского над ПорошенкоРБК 06:12

Зеленский лидировал в соцопросах и накануне первого тура выборов (по данным «Рейтинга», тогда его поддерживали четверть избирателей). В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
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Что показал первый тур президентских выборов на Украине

Ъ-Огонек08:55

20% украинцев еще не определились, за кого будут голосовать. Половина граждан уже выбрала своего кандидата - опрос

Царьградвчера в 21:15

В преддверии второго тура выборов президента на Украине Владимир Зеленский вдвое опережает Петра Порошенко

Эхо Москвы05:02

Опрос показал шансы Зеленского и Порошенко во втором туре выборов

РИА Новости04:54

Опрос: Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Российская газета04:53

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

Газета.Ru09:10

«Не отделяются, любя»: Несмешные шутки Владимира Зеленского о Крыме

КП - Крым09 апреля в 10:11
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Политика

Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.
Обновлено в 05:43
Политика

Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Экономика

Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Общество

Собянин рассказал о строительстве на ЗИЛе уникальной школы

Собянин отметил, что школа заполнится за несколько лет. Ее откроют еще до того, как новый "зиловский" арт-квартал полностью заселится.
Обновлено в 09:27
Экономика

Микрофинансовые организации предложили запретить

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовой деятельности в России.
Обновлено в 08:25
Политика

Россия поднимет вопрос об аресте Ассанжа в международных организациях

Россия намерена поднять вопрос об аресте основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа на площадках международных организаций.
Обновлено в 10:59
Политика

Рогозин анонсировал бесплатные полеты российских ученых в космос

Обновлено в 09:45
Политика

Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»

Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21
Политика

Рогозин раскритиковал планы США по высадке на Луну

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Соединенные Штаты под видом высадки на Луну намерены провести военную операцию.
Обновлено в 06:03
Авто

В России начались продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом

Китайская автомобильная компания Haval объявила о старте продаж на российском рынке моделей H2 и H6 с новым логотипом.
Обновлено в 10:58
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Общество

Минпросвещения предложило не пускать в школу непривитых детей

Минпросвещения предложило запретить детям, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и не привитым, ходить в школу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 10:52
Наука

Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2

На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Кино

Вышел первый трейлер мультфильма «Тайна домашних животных 2»

Студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер второй части мультфильма «Тайна домашних животных».
Обновлено в 06:47
Футбол

«Зенит» хочет купить полузащитника ЦСКА Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, арендованный армейцами у "Эвертона" может остаться в России.
Обновлено в 10:28
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Кино

Умер народный артист РФ, актер «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 06:22
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Космос

Lockheed Martin представила прототип лунного модуля

Обновлено в 06:08
Технологии

В WhatsApp включили новый режим

Разработчики WhatsApp продолжают тестировать так называемый "режим отпуска", который позволяет отключать уведомления из разнообразных групповых чатов, при этом не покидая сами чаты.
Обновлено в 10:43
Политика

МИД потребовал от США освободить россиянку Осипову

Мария Захарова, официальный представитель МИД, призвала Штаты «прекратить правовой произвол». История Богданы Осиповой началась в 2014 году.
Обновлено в 10:41
Технологии

Программа исследований при помощи стратостатов возрождается в Томске

Запуск стратостата для проведения эксперимента по обеспечению качественной радиосвязи осуществят сотрудники Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), 11 апреля сообщила пресс-служба ТУСУР.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Авто

Автомобили Lada прощаются с Европой

Обновлено в 10:28
Авто

Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России

Компания Isuzu Rus представила на российском рынке пикап Isuzu D-Max 2019 модельного года, продажи которого начнутся в конце апреля.
Обновлено в 03:09
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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