Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над ПорошенкоРБК 06:12
Зеленский лидировал в соцопросах и накануне первого тура выборов (по данным «Рейтинга», тогда его поддерживали четверть избирателей). В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
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Политика
Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.
Обновлено в 05:43
Политика
Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Экономика
Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Общество
Собянин рассказал о строительстве на ЗИЛе уникальной школы
Собянин отметил, что школа заполнится за несколько лет. Ее откроют еще до того, как новый "зиловский" арт-квартал полностью заселится.
Обновлено в 09:27
Экономика
Микрофинансовые организации предложили запретить
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовой деятельности в России.
Обновлено в 08:25
Политика
Россия поднимет вопрос об аресте Ассанжа в международных организациях
Россия намерена поднять вопрос об аресте основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа на площадках международных организаций.
Обновлено в 10:59
Политика
Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»
Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21
Политика
Рогозин раскритиковал планы США по высадке на Луну
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Соединенные Штаты под видом высадки на Луну намерены провести военную операцию.
Обновлено в 06:03
Авто
В России начались продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом
Китайская автомобильная компания Haval объявила о старте продаж на российском рынке моделей H2 и H6 с новым логотипом.
Обновлено в 10:58
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Общество
Минпросвещения предложило не пускать в школу непривитых детей
Минпросвещения предложило запретить детям, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и не привитым, ходить в школу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 10:52
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тайна домашних животных 2»
Студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер второй части мультфильма «Тайна домашних животных».
Обновлено в 06:47
Футбол
«Зенит» хочет купить полузащитника ЦСКА Влашича
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, арендованный армейцами у "Эвертона" может остаться в России.
Обновлено в 10:28
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Кино
Умер народный артист РФ, актер «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 06:22
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Космос
Lockheed Martin представила прототип лунного модуля
Обновлено в 06:08
Технологии
В WhatsApp включили новый режим
Разработчики WhatsApp продолжают тестировать так называемый "режим отпуска", который позволяет отключать уведомления из разнообразных групповых чатов, при этом не покидая сами чаты.
Обновлено в 10:43
Политика
МИД потребовал от США освободить россиянку Осипову
Мария Захарова, официальный представитель МИД, призвала Штаты «прекратить правовой произвол». История Богданы Осиповой началась в 2014 году.
Обновлено в 10:41
Технологии
Программа исследований при помощи стратостатов возрождается в Томске
Запуск стратостата для проведения эксперимента по обеспечению качественной радиосвязи осуществят сотрудники Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), 11 апреля сообщила пресс-служба ТУСУР.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Авто
Автомобили Lada прощаются с Европой
Обновлено в 10:28
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России
Компания Isuzu Rus представила на российском рынке пикап Isuzu D-Max 2019 модельного года, продажи которого начнутся в конце апреля.
Обновлено в 03:09
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04