Политика
Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в ГрузиюРИА Новости 05:15
Согласно опросу ФОМ, 15% россиян бывали в Грузии, 41% хотели бы посетить, а 42% не хотели бы приезжать в эту страну. По данным социологов, 60% опрошенных полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, 14% полагают, что плохо, а 26% респондентов затруднились ответить.
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Происшествия
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Общество
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Политика
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Общество
Глава Зауралья Шумков попросил курганцев завязать с пьянством
Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков призвал курганцев вести трезвый образ жизни – он сделал соответствующий пост в своем инстаграм вечером в четверг, 11 июля.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Авто
Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей
Обновлено вчера в 05:27
Театры
В Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
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Представители Центрального банка России сообщили, что все платежные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме.
Обновлено в 07:01
Здоровье
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Что надо знать о диспансеризации Как рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева, в 2018 году в городе диспансеризацию прошли 1 млн 300 тысяч человек – почти 90% от запланированного количества.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе
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Обновлено в 00:46
Политика
Косачев обсудит с депутатами Грузии двусторонние отношения
По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, в рамках двусторонней встречи будут подняты вопросы сотрудничества России и Грузии в политической и гуманитарной сфере.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова рассказала об отпуске, который планировала почти 20 лет
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Обновлено в 06:45
Финансы
Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода
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Обновлено вчера в 10:21
Авто
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В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
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Футбол
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Футбол
Футболист «Фенербахче» Зайц может продолжить карьеру в РПЛ
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Шоу-бизнес
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Происшествия
Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»
Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
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«Тамбов» представил форму на новый сезон
Обновлено в 06:26
Происшествия
Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось
Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
Обновлено вчера в 00:11
Общество
ФАР поддержала идею о сроках льготной уплаты штрафов ГИБДД
Ранее в Госдуму был внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.
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