Политика
Социологи рассказали, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьераРИА Новости 06:53
Ранее, 10 июня, были опубликованы данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым около 12,9% избирателей поддерживали кандидатуру Бойко на пост премьер-министра Украины, поддержка Тимошенко составила 11,3%, на третьем месте был экс-глава СБ Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 8,1%.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Экономика
ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции
В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.
Обновлено в 06:38
Музыка
Назван самый популярный музыкальный альбом в мире
Музыкальный альбом с саундтреками к фильму «Звезда родилась» с песнями Брэдли Купера и Леди гаги стал самым популярным в мире.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Польше начали искать Янтарную комнату в ранее неизвестном тоннеле
Ранее директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова в беседе с НСН оценила сообщения о том, что в Мамерках обнаружен вход в туннель, где может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 05:08
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Авто
Mitsubishi возродит Lancer Evolution
Компания Mitsubishi возродит «заряженную» модель Lancer Evolution, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:08
Футбол
Ботака стал игроком «Луча»
Напомним, что летом 2018 года «Торпедо» объявило о трансфере Ботаки.
Обновлено в 03:44
Политика
Из-за России семь стран покинули ПАСЕ
Делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:27
Футбол
«Реал» записал рэп-клип для презентации новой формы
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод
Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове
Обновлено в 05:22
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.
Обновлено в 06:03
Общество
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Обновлено в 06:43
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Барселона» объявила о приобретении вратаря «Валенсии» Нето
Обновлено в 04:46
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
«Железный трон» из обломков военной техники воздвигли в центре Киева
Трон изготовлен из обломков военной техники, которая была доставлена из зоны операции Объединенных сил.
Обновлено в 05:26
Общество
Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
На базе самоходной пушки «Спрут» разработают новый плавающий танк
Новый легкий плавающий танк создадут на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Обновлено в 05:29
Авто
Самый дорогой Ferrari 250 GTO признали произведением искусства
Итальянский суд постановил причислить Ferrari 250 GTO к произведениям искусства. Это решение означает, что модель не подлежит копированию.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы
Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Авто
Kia показала салон нового кроссовера Seltos
Маркетологи Kia, видимо, увидели резон в постепенном рассекречивании конкурента Hyundai Creta - кроссовера Seltos: сначала бесчисленные тизеры, потом официальная премьера с кучей недомолвок, за которой последовало полуофициальное раскрытие габаритов, и вот, наконец, корейцы добрались до первых официальных фото салона.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
В ближайшие три дня в Крыму резко похолодает
После ливней на полуострове резко похолодает - уже на выходных синоптики прогнозируют всего +20 - +25 градусов дневной температуры воздуха.
Обновлено в 04:37
Гаджеты
Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение
Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.
Обновлено в 07:04