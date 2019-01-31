Социальные выплаты в России увеличиваются на 4,3%Интерфакс 18:50

Правительство РФ с 1 февраля индексирует социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан на уровень фактической инфляции за 2018 год - на 4,3%.

Социальные выплаты в России увеличиваются на 4,3%

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