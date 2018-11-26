Социальные сети начали блокировать в России посты по решению суда Facebook и Instagram начали скрывать для российских пользователей посты по решению местного суда.

с чего всё началось

Социальные сети закрыли доступ из России к публикациям, которые, по мнению Тушинского районного суда Москвы, порочат честь, достоинство и деловую репутацию владельца БТА-банка Кенеса Ракишева.

Социальные сети начали блокировать в России посты по решению суда

Транспорт Транспорт Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу

Общество Общество Тюмень стала лидером в рейтинге городов России по качеству жизни При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как качество медицины, дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и строительство жилья, работа городских властей, а также оценка жителями удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка жителями своего уровня дохода.

Общество Общество Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в Национальном рейтинге трезвости регионов России, самыми "пьющими регионами" в этом году стали Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, такие данные приводятся в исследовании федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованном в понедельник на сайте организации.

Общество Общество Умер зачитавший обращение ГКЧП во время путча диктор На 80-м году жизни умер легендарный диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов.

Общество Общество «Росконтроль» проверил пять брендов колбасных сыров Эксперты «Росконтроля» проверили пять брендов колбасных сыров: «Сыр Стародубский», «Город сыра», «Сыробогатов», «Золото орбиты» и «Мясновъ».

Общество Общество Скандал на Урале: мэрия Катав-Ивановска покупает машину за 5 млн В Челябинской области администрация пострадавшего 5 сентября от землетрясения Катав-Ивановского района намерена потратить 4 984 634,61 рублей на автомобиль.

Общество Общество Избушка Бабы-яги появится в Черкизовском парке на востоке Москвы Избушка Бабы-яги появится в Черкизовском парке на востоке Москвы, говорится в материалах на сайте столичной мэрии.

Погода Погода Москвичей предупредили о морозе и аномально высоком давлении Синоптики предупредили жителей Москвы о морозе и аномально высоком давлении, которые установятся в середине рабочей недели.

Транспорт Транспорт На безопасные и качественные дороги Дона направят 3,3 млрд рублей В соответствии с майским указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на Дону в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года разработана программа комплексного развития объединённой дорожной сети Ростовской области.

Общество Общество Названы самые «любимые» предметы москвичей для захламления подъездов «Нередко встречается захламление коридоров и лестничных клеток строительными материалами, мусором, а также крупногабаритными предметами домашнего обихода, среди которых шкафы, тумбочки, диваны, спортивный инвентарь, велосипеды и детские коляски», — передает агентство «Москва» слова представителя ведомства в понедельник, 26 ноября.

Общество Общество Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства Житель дома по адресу Кирочная, 24 в Санкт-Петербурге, известного как доходный дом Бака, обнаружил в своей квартире предмет прикладного искусства.

Общество Общество Кафе в столичных аэропортах снизили цены на все меню после проверок Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области отметило снижение цен в ряде популярных сетей общественного питания, расположенных на территории аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский, после соответствующее проверки.

Общество Общество Дольщики ЖК «Шишкин лес» в новой Москве получат компенсационное жилье Дольщикам, которые купили квартиры в проблемном жилом комплексе "Шишкин лес" в новой Москве, построят компенсационный жилой дом за счет столичной Адресной инвестиционной программы города (АИП), говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Общество Общество Кожемяко уволил главу департамента градостроительства Приморья Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на заседании заявил, что «из-за попустительства Максима Веденева подвергся частичному разграблению долгострой на улице Грибоедова, 46 во Владивостоке».