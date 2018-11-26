Общество

Социальные сети начали блокировать в России посты по решению суда
Коммерсантъ
вчера в 18:17

Социальные сети закрыли доступ из России к публикациям, которые, по мнению Тушинского районного суда Москвы, порочат честь, достоинство и деловую репутацию владельца БТА-банка Кенеса Ракишева.
Коммерсантъвчера в 18:17
с чего всё началось

Социальные сети начали блокировать в России посты по решению суда

Социальные сети начали блокировать в России посты по решению суда Facebook и Instagram начали скрывать для российских пользователей посты по решению местного суда.
Коммерсантъвчера в 18:17

Подробнее о событии

Facebook и Instagram начали скрывать посты в сетях по решению суда

Московский Комсомолец05:32

Facebook и Instagram стали блокировать некоторые посты в России по решению судов

Новая газета05:15

Facebook и Instagram начали блокировать для российских пользователей посты по решению суда

Фонтанка.Ру04:57

Facebook впервые выполнил российский закон о блокировке

Lenta.ru04:32

Социальные сети по решению суда начали скрывать от россиян публикации

Эхо Москвы05:03

Социальные сети скроют от россиян все, что решит суд

Телеканал 360°03:10

Социальные сети начали блокировать в России посты по решению суда

Коммерсантъвчера в 18:17
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Транспорт

Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу

Обновлено в 05:56
Общество

Тюмень стала лидером в рейтинге городов России по качеству жизни

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как качество медицины, дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и строительство жилья, работа городских властей, а также оценка жителями удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка жителями своего уровня дохода.
Обновлено в 06:05
Общество

Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России

Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в Национальном рейтинге трезвости регионов России, самыми "пьющими регионами" в этом году стали Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, такие данные приводятся в исследовании федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованном в понедельник на сайте организации.
Обновлено в 06:00
Общество

Умер зачитавший обращение ГКЧП во время путча диктор

На 80-м году жизни умер легендарный диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов.
Обновлено в 06:04
Общество

«Росконтроль» проверил пять брендов колбасных сыров

Эксперты «Росконтроля» проверили пять брендов колбасных сыров: «Сыр Стародубский», «Город сыра», «Сыробогатов», «Золото орбиты» и «Мясновъ».
Обновлено в 06:03
Общество

Скандал на Урале: мэрия Катав-Ивановска покупает машину за 5 млн

В Челябинской области администрация пострадавшего 5 сентября от землетрясения Катав-Ивановского района намерена потратить 4 984 634,61 рублей на автомобиль.
Обновлено в 05:37
Общество

Избушка Бабы-яги появится в Черкизовском парке на востоке Москвы

Избушка Бабы-яги появится в Черкизовском парке на востоке Москвы, говорится в материалах на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 05:51
Погода

Москвичей предупредили о морозе и аномально высоком давлении

Синоптики предупредили жителей Москвы о морозе и аномально высоком давлении, которые установятся в середине рабочей недели.
Обновлено в 05:19
Транспорт

На безопасные и качественные дороги Дона направят 3,3 млрд рублей

В соответствии с майским указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на Дону в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года разработана программа комплексного развития объединённой дорожной сети Ростовской области.
Обновлено в 04:50
Общество

Названы самые «любимые» предметы москвичей для захламления подъездов

«Нередко встречается захламление коридоров и лестничных клеток строительными материалами, мусором, а также крупногабаритными предметами домашнего обихода, среди которых шкафы, тумбочки, диваны, спортивный инвентарь, велосипеды и детские коляски», — передает агентство «Москва» слова представителя ведомства в понедельник, 26 ноября.
Обновлено в 04:56
Общество

Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства

Житель дома по адресу Кирочная, 24 в Санкт-Петербурге, известного как доходный дом Бака, обнаружил в своей квартире предмет прикладного искусства.
Обновлено в 05:31
Общество

Кафе в столичных аэропортах снизили цены на все меню после проверок

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области отметило снижение цен в ряде популярных сетей общественного питания, расположенных на территории аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский, после соответствующее проверки.
Обновлено в 05:24
Общество

Дольщики ЖК «Шишкин лес» в новой Москве получат компенсационное жилье

Дольщикам, которые купили квартиры в проблемном жилом комплексе "Шишкин лес" в новой Москве, построят компенсационный жилой дом за счет столичной Адресной инвестиционной программы города (АИП), говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 05:34
Общество

Кожемяко уволил главу департамента градостроительства Приморья

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на заседании заявил, что «из-за попустительства Максима Веденева подвергся частичному разграблению долгострой на улице Грибоедова, 46 во Владивостоке».
Обновлено в 05:01
Общество

Кремль сообщил, когда начнется кампания медиагрантов РГО на 2019 год

Новая кампания медиагрантов Русского географического общества (РГО) на будущий год стартует в феврале.
Обновлено в 06:02
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