Общество
Социальные сети закрыли доступ из России к публикациям, которые, по мнению Тушинского районного суда Москвы, порочат честь, достоинство и деловую репутацию владельца БТА-банка Кенеса Ракишева.
Коммерсантъвчера в 18:17
с чего всё началось
Социальные сети начали блокировать в России посты по решению суда Facebook и Instagram начали скрывать для российских пользователей посты по решению местного суда.Коммерсантъвчера в 18:17
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Транспорт
Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу
Обновлено в 05:56
Общество
Тюмень стала лидером в рейтинге городов России по качеству жизни
При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как качество медицины, дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и строительство жилья, работа городских властей, а также оценка жителями удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка жителями своего уровня дохода.
Обновлено в 06:05
Общество
Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России
Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в Национальном рейтинге трезвости регионов России, самыми "пьющими регионами" в этом году стали Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, такие данные приводятся в исследовании федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованном в понедельник на сайте организации.
Обновлено в 06:00
Общество
Умер зачитавший обращение ГКЧП во время путча диктор
На 80-м году жизни умер легендарный диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов.
Обновлено в 06:04
Общество
«Росконтроль» проверил пять брендов колбасных сыров
Эксперты «Росконтроля» проверили пять брендов колбасных сыров: «Сыр Стародубский», «Город сыра», «Сыробогатов», «Золото орбиты» и «Мясновъ».
Обновлено в 06:03
Общество
Скандал на Урале: мэрия Катав-Ивановска покупает машину за 5 млн
В Челябинской области администрация пострадавшего 5 сентября от землетрясения Катав-Ивановского района намерена потратить 4 984 634,61 рублей на автомобиль.
Обновлено в 05:37
Общество
Избушка Бабы-яги появится в Черкизовском парке на востоке Москвы
Избушка Бабы-яги появится в Черкизовском парке на востоке Москвы, говорится в материалах на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 05:51
Погода
Москвичей предупредили о морозе и аномально высоком давлении
Синоптики предупредили жителей Москвы о морозе и аномально высоком давлении, которые установятся в середине рабочей недели.
Обновлено в 05:19
Транспорт
На безопасные и качественные дороги Дона направят 3,3 млрд рублей
В соответствии с майским указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на Дону в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года разработана программа комплексного развития объединённой дорожной сети Ростовской области.
Обновлено в 04:50
Общество
Названы самые «любимые» предметы москвичей для захламления подъездов
«Нередко встречается захламление коридоров и лестничных клеток строительными материалами, мусором, а также крупногабаритными предметами домашнего обихода, среди которых шкафы, тумбочки, диваны, спортивный инвентарь, велосипеды и детские коляски», — передает агентство «Москва» слова представителя ведомства в понедельник, 26 ноября.
Обновлено в 04:56
Общество
Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства
Житель дома по адресу Кирочная, 24 в Санкт-Петербурге, известного как доходный дом Бака, обнаружил в своей квартире предмет прикладного искусства.
Обновлено в 05:31
Общество
Кафе в столичных аэропортах снизили цены на все меню после проверок
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области отметило снижение цен в ряде популярных сетей общественного питания, расположенных на территории аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский, после соответствующее проверки.
Обновлено в 05:24
Общество
Дольщики ЖК «Шишкин лес» в новой Москве получат компенсационное жилье
Дольщикам, которые купили квартиры в проблемном жилом комплексе "Шишкин лес" в новой Москве, построят компенсационный жилой дом за счет столичной Адресной инвестиционной программы города (АИП), говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 05:34
Общество
Кожемяко уволил главу департамента градостроительства Приморья
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на заседании заявил, что «из-за попустительства Максима Веденева подвергся частичному разграблению долгострой на улице Грибоедова, 46 во Владивостоке».
Обновлено в 05:01
Общество
Кремль сообщил, когда начнется кампания медиагрантов РГО на 2019 год
Новая кампания медиагрантов Русского географического общества (РГО) на будущий год стартует в феврале.
Обновлено в 06:02