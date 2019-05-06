Экономика
Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатамиКоммерсантъ вчера в 18:07
Прямая цена вопроса для Сбербанка, видимо, невелика, косвенная — довольно велика: КС окончательно закрыл возможность работы заведомо убыточных предприятий в состоянии банкротства с законной неуплатой социальных платежей, которая могла превратиться в фактический режим «банкротного офшора».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Происшествия
Экипаж SSJ100 рассказал об обстоятельствах катастрофы
Обновлено в 06:01
Происшествия
СК назвал версии ЧП в Шереметьево
Обновлено в 03:51
Экономика
«Северсталь» продает сортовой завод в Балаково за $215 млн
Мощность "Сортового завода - Балаково" составляет 1 млн тонн продукции в год.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Спорт
Бывший ученик академии Плющенко исполнил пять четверных прыжков
Самойлов долгое время являлся учеником академии Плющенко, но в сезоне-2018/19 решил сменить тренера. Теперь он занимается в школе "Москвич".
Обновлено в 06:25
Политика
Страницы о депортации крымских татар изымут из учебников
В феврале сообщалось, что Совет крымских татар попросил главу региона Сергея Аксенова изъять учебник по истории полуострова для десятых классов.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Автомобиль с туристами упал в реку на Украине
Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 07:21
Футбол
Влашич заявил, что готов остаться в ЦСКА еще на сезон
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью хорватскому сайту Sportske Novosti рассказал о своих планах на ближайший сезон.
Обновлено в 06:02
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.
Обновлено в 07:05
Политика
В Раде заявили о принципиальной важности навязывания мовы
Глава комитета Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что построить единую Украину, "отличающуюся от Брянской области", возможно только при распространении украинского языка.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 17:27
Общество
В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой
Последний раз заметный сбой во «ВКонтакте» произошел в апреле 2018 года.
Обновлено в 06:49
Общество
Начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца
Сегодня, 6 мая, начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево
В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Политика
В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов
В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Китай может отменить торговые переговоры с США из-за Трампа
Очередной раунд торгово-экономических консультаций Китая с США может не состояться.
Обновлено вчера в 23:55
Гаджеты
ZTE выпустила дешевый смартфон с неожиданно мощным железом
Обновлено в 06:32
Политика
В Кремле ответили на вопрос о запрете полетов SSJ-100
В московском аэропорту Шереметьево в воскресенье вечером потерпел жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Железноводске ввели ЧС из-за пожара в жилом доме
В городе Железноводске Ставропольского края ввели режим ЧС из-за пожара в многоэтажном доме в результате взрыва бытового газа.
Обновлено в 00:21