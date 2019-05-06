Экономика

Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатамиКоммерсантъ вчера в 18:07

Прямая цена вопроса для Сбербанка, видимо, невелика, косвенная — довольно велика: КС окончательно закрыл возможность работы заведомо убыточных предприятий в состоянии банкротства с законной неуплатой социальных платежей, которая могла превратиться в фактический режим «банкротного офшора».
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Важное решение судей про банкротство и взносы на ОПС

ИА Клерк.Ру06:08

Сэкономить на страховых взносах при банкротстве не получится

Время Бухгалтера05:14

Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатами

Коммерсантъвчера в 18:07

Конституционный суд уравнял соцплатежи при банкротстве с зарплатами

Право.ру02:12
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«Черные ящики» лайнера SSJ-100 переданы специалистам для расшифровки

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Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево

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Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
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Очередной раунд торгово-экономических консультаций Китая с США может не состояться.
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В Железноводске ввели ЧС из-за пожара в жилом доме

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