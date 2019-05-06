Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатамиКоммерсантъ вчера в 18:07

Прямая цена вопроса для Сбербанка, видимо, невелика, косвенная — довольно велика: КС окончательно закрыл возможность работы заведомо убыточных предприятий в состоянии банкротства с законной неуплатой социальных платежей, которая могла превратиться в фактический режим «банкротного офшора».

Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатами

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