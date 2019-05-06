Энергетика
Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатамиКоммерсантъ вчера в 18:07
Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатами Конституционный суд (КС) отказал в признании неконституционным положения закона о банкротстве, объявляющего страховые платежи приравненными к заработной плате в очередности удовлетворения требований.
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«Нефтегазхолдинг» ставит на баланс запасы крупнейшего нефтяного месторождения
Коммерсантъвчера в 18:07
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Происшествия
Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet
Шесть внутрироссийских рейсов "Аэрофлота" не вылетят из столичного аэропорта "Шереметьево" после катастрофы SSJ-100, следует из информации на табло в воздушной гавани.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
СК сообщил о 37 выживших в авиакатастрофе в Шереметьево
Ранее в СК сообщали, что в результате катастрофы погибли 13 человек. В последнем сообщении ведомства число погибших не названо.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Эвакуации пассажиров с горящего SSJ-100 мешала ручная кладь
Пассажиры совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о том, что эвакуации людей, находившихся в хвостовой части лайнера, объятого пламенем, мешали сидящие впереди пассажиры, которые фактически заблокировали проход, спасая свою ручную кладь.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Природный пожар перекинулся на заповедник «Хакасский»
Обновлено в 00:42
Политика
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено вчера в 20:18
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено вчера в 09:20
Политика
«Печальный факт» о Зеленском рассказал депутат Рады
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать для мира в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива
Обновлено вчера в 15:26
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta
Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Израилиь и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США
Обновлено вчера в 19:10
Общество
До 26 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве
Согласно прогнозу, днем в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла, в ночь на вторник температура опустится до 11-13 градусов.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
В Китае скончалась «женщина утешения», бывшая сексуальной рабыней у японцев
В Китае в возрасте 99 лет скончалась женщина по имени Вэй Шаолань, которую японские захватчики держали в сексуальном рабстве во время Второй мировой войны, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Ребенок погиб на детской площадке в Якутске
Обновлено вчера в 23:42
Религия
У мусульман начался священный месяц рамадан
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
В Донбассе обезвредили группу украинских диверсантов
По словам Басурина, ополченцы ДНР эвакуировали получившего ранения украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие
США направят авианосную группу к берегам Ирана
США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:51
Гаджеты
Новым iPhone и iPad — новые антенны
Две новые модели iPad Pro с экранами диагональю 11 и 12,9 дюйма будут запущены в массовое производство в четвертом квартале 2019 года и первом квартале 2020 года соответственно.
Обновлено в 01:16
Футбол
СМИ: Футболисты «Манчестер Сити» получат 15 миллионов фунтов в случае победы в АПЛ и Кубке Англии
Британское издание The Telegraph опубликовало информацию о премиальных, которые получат игроки "Манчестер Сити" в случае победы в чемпионате Англии и Кубке страны.
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41