Экономика
Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатамиКоммерсантъ вчера в 18:07
Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатами Конституционный суд (КС) отказал в признании неконституционным положения закона о банкротстве, объявляющего страховые платежи приравненными к заработной плате в очередности удовлетворения требований.
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Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100, приземлившегося в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек включая одного члена экипажа.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Число погибших в Шереметьево увеличилось до 41 человека
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Эксперт рассказал, почему Словакия выступила против «Северного потока — 2»
Слова президента Словакии о «Северном потоке – 2» связаны с желанием США потеснить Россию на европейском рынке энергоносителей, считает руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Эксперт о крушении SSJ-100: экипаж был не готов к такой ситуации
После отказа всей электроники пилоты не смогли посадить самолёт: садились с большим весом и экипаж оказался не готов к такой ситуации, — высказал своё мнение «Известиям» заслуженный пилот.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Отправку рейсов в Мурманск возобновили в Шереметьево
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено вчера в 07:30
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Повод для переноса инаугурации Зеленского нашли на Украине
В Украинском институте национальной памяти нашли отличный повод перенести инаугурацию Зеленского с 19 мая на более поздний срок.
Обновлено вчера в 10:52
Футбол
Миллер считает работу Семака пособием по достижению чемпионства
Миллер назвал деятельность Семака «наглядным пособием» того, как можно сдать команду чемпионом всего за 340 дней.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве
Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
В Сирии начали раздавать монгольскую гуманитарную помощь
Раздача гуманитарной помощи от Монголии наиболее нуждающимся гражданам началась в Сирии, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Смолинский.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП
Если инвестиции в основной капитал увеличатся до 25% от ВВП, то рост экономики превысит 3%, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
Обновлено 04 мая в 17:01
Происшествия
Пять дачных домов горят в окрестностях Южно-Сахалинска
Возгорание пяти дач произошло в понедельник днем на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Ландыш" в пригороде Южно-Сахалинска.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Кузбассовец заплатил алименты, чтобы продать внедорожник
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
Обновлено 04 мая в 17:28
Происшествия
Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево
Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик
Обновлено вчера в 15:18
Гаджеты
Появились функциональные драйверы Intel Ice Lake Gen11 для Linux
В настоящее время Intel официально считает, что драйверы Linux с открытым исходным кодом для графической системы Ice Lake Gen11 полностью укомплектованы, в частности драйверы OpenGL и Vulkan, которые, соответственно, называются i915 и ANV.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко
Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 22:17
Гаджеты
Смартфон Redmi 855 получил встроенный режим разгона процессора
Флагманский Redmi 855 с кодовым названием Raphael получил встроенный режим разгона графического процессора.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Делегацию из США растрогала до слез история обороны Севастополя
Обновлено вчера в 11:38
Экономика
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Более 50 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме на Ставрополье
Обновлено вчера в 23:51