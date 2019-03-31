Экономика

С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%РБК 20:48

В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС. Повышение было запланировано в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, сообщал ранее Пенсионный фонд России.
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Россиян ждет рост пенсий

Российская газета11:47

Что изменится с 1 апреля

Москва 2417:25

Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года

ТАСС17:01

С 1 апреля: новые скидки на ОСАГО, удивят цены на бензин и пенсии

URA.Ru15:01

С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%

РБК20:48

Пенсии, ОСАГО, налоги и не только. Какие изменения ждут россиян с 1 апреля

РИА Новости01:15

Хабаровчанам на заметку: что изменится в нашей жизни в апреле

AmurMedia.ru28 марта в 21:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено в 13:49
Футбол

Иван Обляков: «ЦСКА подойдет во всеоружии к игре со „Спартаком“»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после ничьей с "Уфой" в матче 21-го тура премьер-лиги (2:2) заявил, что его команда бросила играть в концовке встречи, когда пропустила два мяча.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля

Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.
Обновлено в 16:10
Происшествия

Во Владивостоке из-за тумана задерживаются свыше 15 рейсов

Обновлено в 20:49
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Важное за сутки

Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании итогов выборов

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 19:54
Кино

Девушка Бонда скончалась в Британии

Обновлено в 20:57
Политика

ЦИК Украины огласил данные по явке избирателей

Обновлено в 16:20
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено в 12:34
Происшествия

Пожар охватил склады и офисное здание на северо-западе Москвы

Площадь возгорания пока оценивается в 400 квадратных метров. В Москве на улице 3 Хорошевская, 19/3, полыхает крыша склада.
Обновлено в 20:45
Происшествия

Американского рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

Обновлено в 21:08
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что прощает шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова «идиотами».
Обновлено в 20:43
Армия и оружие

Взаимный контроль укрепляет доверие

Наблюдательный полёт, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Гетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а испанские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Обновлено в 18:30
Политика

Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 16:36
Политика

Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского

Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено в 18:35
Происшествия

В США самолет вернулся в аэропорт после столкновения со стаей гусей

Обновлено в 20:22
Футбол

Черышев помог «Валенсии» обыграть «Севилью»

В центральном матче 29-го тура чемпионата Испании играли "Севилья" и "Валенсия", конкуренты в споре за еврокубковые места.
Обновлено в 12:14
Политика

Бразилия решила открыть торговое представительство в Иерусалиме

Бразилия открывает в Иерусалиме свое торговое представительство, которое будет функционировать как часть ее посольства в Израиле, остающегося в Тель-Авиве, сообщили власти обеих стран.
Обновлено в 14:49
Политика

Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Политика

Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено в 13:51
Наука

Названы две основные причины появления рака у женщин

Обновлено в 07:30
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Политика

«Скоро будет не до смеха». Что ждет Украину во втором туре выборов

Сразу после закрытия избирательных участков на Украине экзитполы показали: второй тур неизбежен.
Обновлено в 15:40
Хоккей

«Коламбус» в гостях разгромил «Баффало» благодаря шат-ауту Бобровского

Обновлено в 20:42
Политика

Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено в 19:25
Здоровье

Видео недели: смех башкирских врачей, новый Rammstein и авария Viking Sky

Круизный лайнер у берегов Норвегии На прошлых выходных у берегов Норвегии произошла авария на круизном лайнере Viking Sky.
Обновлено в 00:00
Футбол

Месси пропустил тренировку из-за повреждения

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустил тренировку из-за повреждения, информирует AS.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

В Литве начнут строительство ДЭПЛ «Baltijos Audra» с гиперзвуковым оружием

Субмарину "Baltijos Audra" планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами RVJ-M (Rėkia virš jūros – модернизированный вариант).
Обновлено в 17:30
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