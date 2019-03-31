Экономика
С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%РБК 20:48
В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС. Повышение было запланировано в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, сообщал ранее Пенсионный фонд России.
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Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено в 13:49
Футбол
Иван Обляков: «ЦСКА подойдет во всеоружии к игре со „Спартаком“»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после ничьей с "Уфой" в матче 21-го тура премьер-лиги (2:2) заявил, что его команда бросила играть в концовке встречи, когда пропустила два мяча.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля
Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.
Обновлено в 16:10
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Важное за сутки
Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании итогов выборов
Первый тур президентских выборов на Украине состоялся в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 19:54
Кино
Девушка Бонда скончалась в Британии
Обновлено в 20:57
Политика
ЦИК Украины огласил данные по явке избирателей
Обновлено в 16:20
Происшествия
Пожар охватил склады и офисное здание на северо-западе Москвы
Площадь возгорания пока оценивается в 400 квадратных метров. В Москве на улице 3 Хорошевская, 19/3, полыхает крыша склада.
Обновлено в 20:45
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что прощает шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова «идиотами».
Обновлено в 20:43
Армия и оружие
Взаимный контроль укрепляет доверие
Наблюдательный полёт, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Гетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а испанские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Обновлено в 18:30
Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 16:36
Политика
Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского
Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено в 18:35
Футбол
Черышев помог «Валенсии» обыграть «Севилью»
В центральном матче 29-го тура чемпионата Испании играли "Севилья" и "Валенсия", конкуренты в споре за еврокубковые места.
Обновлено в 12:14
Политика
Бразилия решила открыть торговое представительство в Иерусалиме
Бразилия открывает в Иерусалиме свое торговое представительство, которое будет функционировать как часть ее посольства в Израиле, остающегося в Тель-Авиве, сообщили власти обеих стран.
Обновлено в 14:49
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Политика
Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено в 13:51
Наука
Названы две основные причины появления рака у женщин
Обновлено в 07:30
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Политика
«Скоро будет не до смеха». Что ждет Украину во втором туре выборов
Сразу после закрытия избирательных участков на Украине экзитполы показали: второй тур неизбежен.
Обновлено в 15:40
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено в 19:25
Здоровье
Видео недели: смех башкирских врачей, новый Rammstein и авария Viking Sky
Круизный лайнер у берегов Норвегии На прошлых выходных у берегов Норвегии произошла авария на круизном лайнере Viking Sky.
Обновлено в 00:00
Футбол
Месси пропустил тренировку из-за повреждения
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустил тренировку из-за повреждения, информирует AS.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
В Литве начнут строительство ДЭПЛ «Baltijos Audra» с гиперзвуковым оружием
Субмарину "Baltijos Audra" планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами RVJ-M (Rėkia virš jūros – модернизированный вариант).
Обновлено в 17:30