Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%ТАСС вчера в 17:01
В Минтруде ранее отметили, что согласно данным о величине прожиточного минимума пенсионера за 2018 год, установленной на уровне 8483 рубля, и за 2017 год - 8315 рублей, темп роста составил 102%. В этой связи министерство предложило проиндексировать с 1 апреля 2019 года социальные пенсии на 2%.
Читать в источнике
Оценить485
с чего всё началось
С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.ТАССвчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:18, Ашберн
Политика
Кремль ответил Зеленскому по Крыму
Упоминание Крыма в контексте оккупации или аннексии недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:51
Культура
Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети
В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
В Екатеринбурге полиция проводит проверку по факту хищения жестких дисков из редакции газеты "Коммерсант", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
Обновлено в 06:06
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Культура
Во Франции эскиз Рубенса ушел с молотка за €1,3 млн
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Иранские аналитики назвали два преимущества российских танков
Заместитель главы российско-вьетнамской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов сообщил, что Россия поставила Вьетнаму 64 единиц танков Т-90С ИноСМИ отмечают, что у двух стран налажено давнее сотрудничество в военной сфере, подписано соответствующее соглашение, в рамках которого и состоялась продажа.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Футбол
Азмун забил семь голов в восьми матчах за «Зенит», Дзюба – ни одного
Иранец забил свои шестой и седьмой голы в составе петербуржцев (четыре – в РПЛ и три – в Лиге Европы) за восемь проведенных матчей.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады на Третьем транспортном кольце Москвы
Движение по двум полосам Третьего транспортного кольца в Москве перекрыто из-за падения грузовика с Рижской эстакады.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Неизвестные открыли огонь по протестующим в Венесуэле
Огонь по протестующим открыли неизвестные люди в гражданской одежде. Инцидент произошел в районе Либертадор в Каракасе.
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Общество
«Шуваловский» готовят к стройке
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры проводит конкурс на разработку проектной документации для участка Фрунзенско-Приморской линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект».
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Подмосковье в детском лагере отравились более 40 человек
Визитом к врачам закончился детский танцевальный конкурс для 49 человек в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 05:33
Общество
Городской суд Петербурга обязал принять иск о плохой уборке снега
«Санкт-Петербургский городской суд отменил определение Калининского районного суда об отказе в принятии административного искового заявления Дианы Дёминой и Алексея Ильина об оспаривании бездействия комитета по благоустройству правительства Санкт-Петербурга, администраций Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга», — сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы города.
Обновлено в 05:18
Политика
Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии
Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
Стивен Джеррард приглашал в «Рейнджерс» защитника «Тосно»
Сербский защитник «Кайрата» Раде Дугалич рассказал, как почти стал игроком «Рейнджерс», а также о своем кумире в футболе.
Обновлено в 05:50
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Общество
Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе
Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Путин поздравил ученого-эпидемиолога Покровского с юбилеем
Известный ученый-эпидемиолог Валентин Покровский отмечает юбилей – ему исполнилось 90 лет.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Суд рассмотрит 8 апреля жалобу на домашний арест Ишаева
Московский городской суд рассмотрит на следующей неделе апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого обвиняют в мошенническом хищении средств компании «Роснефть», сообщили в Басманном суде столицы.
Обновлено в 06:09
Политика
Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины
Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
Обновлено в 02:42
Футбол
«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе
Мелкадзе в последнем сезоне принимал участие в четырёх матчах за "Спартак" и 13 игр он провёл за "Спартак-2".
Обновлено в 04:14
Футбол
Гол Руни помог «Ди Си Юнайтед» обыграть «Орландо»
Обновлено в 04:16
Экономика
ПФР назвал размер пенсии после 1 апреля
В Пенсионном фонде России рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено 29 марта в 09:02