Социальные пенсии в России выросли на 2%ТАСС вчера в 17:01

С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.

с чего всё началось

В Минтруде ранее отметили, что согласно данным о величине прожиточного минимума пенсионера за 2018 год, установленной на уровне 8483 рубля, и за 2017 год - 8315 рублей, темп роста составил 102%. В этой связи министерство предложило проиндексировать с 1 апреля 2019 года социальные пенсии на 2%.

Социальные пенсии в России выросли на 2%

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