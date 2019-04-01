Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%ТАСС вчера в 17:01
В Минтруде ранее отметили, что согласно данным о величине прожиточного минимума пенсионера за 2018 год, установленной на уровне 8483 рубля, и за 2017 год - 8315 рублей, темп роста составил 102%. В этой связи министерство предложило проиндексировать с 1 апреля 2019 года социальные пенсии на 2%.
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с чего всё началось
С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.ТАССвчера в 17:01
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