Экономика
Социальные пенсии в России увеличилисьВести.Ru вчера в 23:32
Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей. Соцпенсии детям-инвалидам и инвалидам детства первой группы выросли на 268 и 270 рублей соответственно.
Читать в источнике
Оценить64
с чего всё началось
С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.ТАССвчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:16, Ашберн
Политика
Явка на выборах президента Украины составила 63,48%
Предварительная явка на президентских выборах на Украине составляет 63,48% по результатам обработки данных 198 окружных комиссий из 199.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Порошенко и Зеленский устроят дебаты перед вторым туром выборов
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с журналистами в Киеве сказал, что считает обязательными дебаты кандидатов перед вторым туром выборов, пишет Интерфакс.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
В США признали невиновными двух мужчин, отсидевших в тюрьме 42 года
В США были отменены обвинительные приговоры двум мужчинам, отсидевшим 42 года в тюрьме за убийство. Об этом сообщает CBS Evening News.
Обновлено вчера в 14:49
Финансы
Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России
Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
Обновлено вчера в 13:00
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено вчера в 13:51
Авто
Почему АвтоВАЗ игнорирует использование гидромеханических «автоматов»
Обновлено вчера в 05:03
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено вчера в 11:34
Здоровье
Огромную грыжу вырезали из живота жительницы КБР врачи
В Кабардино-Балкарии врачи вырезали из живота местной жительницы огромную грыжу, которая причиняла большие неудобства.
Обновлено вчера в 23:04
Кино
5 причин посмотреть «Дамбо» Тима Бертона
Рассказываем, почему же стоит его посмотреть.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
Первый в этом году пуск ракеты «Протон» с Байконура планируется 23 мая
Первый в 2019 году старт ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест» планируется осуществить 23 мая с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Эра правления нового императора Японии получит название «Рэйва»
Эра правления нового императора Японии, которым станет наследный принц Нарухито, будет называться «Рэйва».
Обновлено вчера в 23:36
Наука
В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей
Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.
Обновлено вчера в 22:48
Баскетбол
«Атланта» победила «Милуоки» в НБА благодаря броску Янга с сиреной
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
На северо-западе Москвы полыхает крупный пожар
В здании склада, расположенного на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, возник крупный пожар.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix
В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено 30 марта в 22:37
Общество
Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России
Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Экономика
Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда
Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Порошенко стал лидером голосования в Антарктиде
После обработки 73,26% протоколов с зарубежных участков, за пределами Украины больше всего голосуют за Порошенко (36,55%), на втором месте Зеленский (26,87%), отмечает «Интерфакс-Украина».
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Водитель на Porsche Cayenne сбил ребенка на проспекте Культуры
Обновлено вчера в 07:45
Шоу-бизнес
Рената Литвинова показала себя без макияжа
На своей странице в Instagram заслуженная артистка Российской Федерации Рената Литвинова показала себя без макияжа.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено вчера в 19:19
Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз
На сайте Единого государственного реестра деклараций Украины опубликован отчет о доходах президента Петра Порошенко за 2018 год.
Обновлено вчера в 21:50
Хоккей
Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий
Ваши мысли на этой неделе будут формировать ваши поступки, а ваши поступки приведут к успеху.
Обновлено 30 марта в 02:15
Политика
Завершилось голосование на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 14:06
Технологии
«Ростелеком» впервые выступил партнером конференции интернет-маркетологов в Иркутске
«Ростелеком» выступил партнером конференции «Региональный интернет-маркетинг 2019» (РИМ), которая прошла в центральном офисе Сбербанка в Иркутске в конце марта.
Обновлено вчера в 23:17