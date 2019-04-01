Общество

Социальные пенсии в России увеличилисьВести.Ru вчера в 23:32

Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей. Соцпенсии детям-инвалидам и инвалидам детства первой группы выросли на 268 и 270 рублей соответственно.
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с чего всё началось

Социальные пенсии в России выросли на 2%

С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.
ТАССвчера в 17:01

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Социальные пенсии в России выросли на 2%

Газета.Ruвчера в 23:15

Социальные пенсии в России выросли на 2%

ТАССвчера в 17:01

В России с 1 апреля выросли социальные пенсии

Известиявчера в 21:26

С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%

РБКвчера в 20:48

Социальные пенсии повышены на 2%

Коммерсантъвчера в 22:52

Кому и на сколько увеличат пенсии и пособия с 1 апреля

Смоленская газета30 марта в 13:27

Пенсии по государственному обеспечению индексируют на 2% в Удмуртии

ИА Удмуртия30 марта в 02:43
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Политика

Зеленский опередил Порошенко на выборах президента

По результатам экзитпола первое место занял Владимир Зеленский (30,1% голосов), второе – Петр Порошенко (18,5%).
Обновлено вчера в 13:07
Кино

Умерла звезда фильмов о Джеймсе Бонде

По данным издания, представители актрисы подтвердили эту информацию. Как отмечается, причина смерти Мале пока неизвестна.
Обновлено вчера в 20:41
Экономика

Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков

Замглавы министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Прекратил действие Договор о дружбе между РФ и Украиной

С первого апреля прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, заключенный в 1997 году.
Обновлено вчера в 23:02
Финансы

Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России

Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 15:13
Наука

В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей

Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году

Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол

Руни принес победу «Ди Си Юнайтед» победу в матче MLS

"Ди Си Юнайтед" одержал победу над "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата MLS, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского

Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

Россиянка погибла в ДТП на Бали

Жительнице Волгограда было всего 25 лет. Жительница Волгограда Ольга Т. погибла на индонезийском острове Бали в результате ДТП.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»

По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
Обновлено вчера в 16:25
Финансы

Рубль «подкосили» новости о пакете новых санкций США

Ни раз можно было наблюдать, как рубль ослаблялся на новостях о новых санкциях, а затем быстро отыгрывал понесенные потери.
Обновлено в 00:09
Путешествия

Туристы рассказали, какие услуги они готовы оплачивать дополнительно

Половина туристов готова отдельно оплачивать стоимость завтрака в отеле, 14% готовы заплатить за возможность обменять номер на более комфортный, 12% приплатили бы за дополнительную кровать, а 5% — за мини-бар.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя

Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено 30 марта в 20:43
Здоровье

Какую заразу амурчане могут подхватить в отпуске?

Специалисты предупреждают, что помимо ежегодной вакцинации в рамках нацкалендаря для въезда в ряд стран может потребоваться дополнительная иммунизация.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:13
Политика

Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес

6-летний сын Яны Рудковской получает бесплатную одежду от люкс-брендов

Мальчик в свои шесть лет может позволить себе вообще не покупать одежду, поскольку элитные бренды регулярно высылают ему дорогие вещи.
Обновлено вчера в 06:24
Политика

В России стартовал весенний призыв

Первого апреля в России стартовал весенний призыв граждан на военную службу.
Обновлено вчера в 17:05
Хоккей

Благодаря шат-ауту Бобровского «Коламбус» одолел «Баффало»

Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Падение метеора в США попало на видео

30 марта жители американского штата Флорида стали свидетелями падения метеора.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц

Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.
Обновлено вчера в 18:57
Шоу-бизнес

«Новый Брамс»: Сыну Гагариной предвещают будущее композитора

Фанаты девушки считают, что у Андрюши есть задатки композитора, и если он продолжит развивать свой талант, обязательно станет выдающимся музыкантом.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено вчера в 02:07
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока, сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

Владимир Зеленский ждет второго

Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.
Обновлено вчера в 16:47
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