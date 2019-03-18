Экономика
В России с 1 апреля повысятся социальные пенсииАткарский уездЪ 04:58
Российским премьером Дмитрием Медведевым был утвержден коэффициент индексации так называемых социальных пенсий, ознакомиться с правительственным постановлением можно на портале правовой информации. В силу данное постановление вступает с 1 апреля 2019 года.
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