Социальные пенсии повысят с 1 апреляКапитал страны 29 марта в 08:06

с чего всё началось

Как сообщили в Пенсионном фонде РФ с 1 апреля текущего года социальные пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 2%. Таким образом, новый размер социальной пенсии составит 9 266 рублей, дети-инвалиды будут получать 13 674 рубля, а инвалиды с детства - 13 812 рублей.

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