Экономика
Социальные пенсии повысят с 1 апреляКапитал страны 29 марта в 08:06
Как сообщили в Пенсионном фонде РФ с 1 апреля текущего года социальные пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 2%. Таким образом, новый размер социальной пенсии составит 9 266 рублей, дети-инвалиды будут получать 13 674 рубля, а инвалиды с детства - 13 812 рублей.
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с чего всё началось
Средний размер социальной пенсии после повышения, запланированного на 1 апреля 2019 года, составит 9 266 руб., об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).РБК29 марта в 08:33
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