Экономика

Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%Интерфакс - Россия вчера в 05:26

Interfax-Russia.ru - Правительство РФ индексирует социальные пенсии на 2% с 1 апреля этого года. Соответствующее постановление за подписью премьера РФ Дмитрия Медведева размещено в понедельник на официальном сайте для публикации нормативных правовых актов.
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В России с 1 апреля поднимут пенсии

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ТАССвчера в 05:17

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 2%

Интерфаксвчера в 05:14
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