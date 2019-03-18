Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%Интерфакс - Россия вчера в 05:26
Interfax-Russia.ru - Правительство РФ индексирует социальные пенсии на 2% с 1 апреля этого года. Соответствующее постановление за подписью премьера РФ Дмитрия Медведева размещено в понедельник на официальном сайте для публикации нормативных правовых актов.
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Армия и оружие
Штаб командования ядерными силами США затопило
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Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
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Недвижимость
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Космос
NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит
Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
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Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» завершат к 2021 году
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Происшествия
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Происшествия
В Петербурге и Великом Новгороде ликвидирована сеть лже-фармацевтов
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Авто
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
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Умер кинорежиссёр Марлен Хуциев
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Политика
Власти Италии не собираются впускать мигрантов с корабля Mare Jonio
Корабль Mare Jonio, принадлежащий неправительственной организации Mediterranea Saving Humans, не будет впущен на территорию Италии, заявил во вторник, 19 марта, вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини, передает информагентство Askanews.
Обновлено в 05:18
Общество
Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей
Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.
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Армия и оружие
В Китае сообщили о превосходстве J-20 над Су-57 и F-35
Китайские СМИ сообщают о превосходстве истребителя J-20 над российскими Су-57 и американскими F-35.
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Авто
Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга
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Экономика
Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать Грефа
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать нынешнего президента, председателя правления банка Германа Грефа на новый срок.
Обновлено в 08:05
Политика
Госдума одобрила расширение полномочий Счетной палаты
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о расширении полномочий Счетной палаты, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Омске потушили пожар на заводе
Ранее сообщалось, что на заводе в Омске произошёл пожар, в результате чего обрушилась кровля здания.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Чайка призвал ограничить возможность заключения сделок с правосудием
Генпрокурор Юрий Чайка призвал свести к минимуму число сделок с правосудием, то есть уголовных дел, рассматриваемых в судах в особом порядке, и ввести законодательные ограничения в этой сфере, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:01
Гаджеты
Раскрыты технические особенности смартфона Samsung Galaxy A40
Компания Samsung раскрыла технические характеристики нового смартфона Galaxy A40.
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Общество
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.
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Общество
Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира
Сразу три мегаполиса - Гонконг, Сингапур и Париж - впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты.
Обновлено в 04:35
Политика
RT France пожаловался в полицию на угрозы сотрудникам
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Обновлено в 04:41
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Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей
Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Законопроект о муниципальных округах Госдума приняла в I чтении
Законопроект, позволяющий создавать муниципальные округа, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.
Обновлено в 08:06