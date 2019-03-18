Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%Интерфакс - Россия вчера в 05:26

Interfax-Russia.ru - Правительство РФ индексирует социальные пенсии на 2% с 1 апреля этого года. Соответствующее постановление за подписью премьера РФ Дмитрия Медведева размещено в понедельник на официальном сайте для публикации нормативных правовых актов.

Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%

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