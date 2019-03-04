Экономика

Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреляПолитика Сегодня 29 марта в 09:41

Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей. Об этом в пятницу, 29 марта сообщил Пенсионный фонд России.
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Насколько вырастет пенсия после 1 апреля

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И это не шутки. Что ждет липчан с 1 апреля

LipetskMedia.ruвчера в 06:01

Социальные пенсии проиндексируют в апреле

Наш Красноярский край27 марта в 22:07

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Говорит Москва29 марта в 11:21

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

РИА Новости29 марта в 07:49

Пенсии повышаются

Районные вести (Курская область)28 марта в 14:32

ПФР рассказал о росте пенсий россиян после индексации 1 апреля

Известия29 марта в 16:37
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Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
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Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока

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