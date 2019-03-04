Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреляПолитика Сегодня 29 марта в 09:41

Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей. Об этом в пятницу, 29 марта сообщил Пенсионный фонд России.

Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля

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