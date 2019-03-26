Экономика
С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсииЕвразия Daily 10:25
Российское правительство приняло постановление об индексации с 1 апреля социальных пенсий на 2%, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда. Индексация пенсий проводится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума за прошедший год и частично годом ранее.
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В пенсионном фонде Карелии рассказали про индексацию с 1 апреля социальных пенсий
Московский Комсомолец26 марта в 12:20
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