Экономика

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсииЕвразия Daily 10:25

Российское правительство приняло постановление об индексации с 1 апреля социальных пенсий на 2%, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда. Индексация пенсий проводится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума за прошедший год и частично годом ранее.
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С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 2%

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