Экономика
Социальные пенсии повысятся с 1 апреляПрохоровские Истоки вчера в 01:51
Напомним, социальные пенсии и пенсии по гособеспечению, согласно законодательству, повышаются раз в год, с 1 апреля, на уровень увеличения прожиточного минимума пенсионера. Так, по данным Росстата, за прошлый год прожиточный минимум составил 8 483 рубля.
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В пенсионном фонде Карелии рассказали про индексацию с 1 апреля социальных пенсий
Московский Комсомолец26 марта в 12:20
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