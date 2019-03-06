Экономика

Социальные пенсии повысятся с 1 апреляПрохоровские Истоки вчера в 01:51

Напомним, социальные пенсии и пенсии по гособеспечению, согласно законодательству, повышаются раз в год, с 1 апреля, на уровень увеличения прожиточного минимума пенсионера. Так, по данным Росстата, за прошлый год прожиточный минимум составил 8 483 рубля.
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С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2 процента

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В пенсионном фонде Карелии рассказали про индексацию с 1 апреля социальных пенсий

Московский Комсомолец26 марта в 12:20

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Информационный канал Севастополя26 марта в 03:24

Социальные пенсии повысятся с 1 апреля

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Социальные пенсии проиндексируют в Карелии в апреле

Петрозаводск говорит26 марта в 05:54

43 тысячам курянам проиндексируют пенсии

Друг для друга (Курск)26 марта в 04:22

С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на два процента

Вечерний Орел26 марта в 04:21
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