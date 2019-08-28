Экономика

SM NewsSM NewsСоциалка в приоритете: Медведев анонсировал трёхлетний бюджет

Плановая трёхлетка рассчитана до 2022 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что государственный бюджет на три ближайших года должен быть социально-ориентированным. Он объявил о том, что работа по его подготовке завершается.
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