Экономика
SM NewsСоциалка в приоритете: Медведев анонсировал трёхлетний бюджет
Плановая трёхлетка рассчитана до 2022 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что государственный бюджет на три ближайших года должен быть социально-ориентированным. Он объявил о том, что работа по его подготовке завершается.
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Медведев призвал сохранить бюджет России социально ориентированным
Московский Комсомолецвчера в 07:56
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
В Саратове на месте старого аэропорта появится «город будущего»
Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» корреспондент, на заседании правительства Саратовской области во четверг, 29 августа, глава региона отметил, что в ходе визита 27 августа в новый международный аэропорт «Гагарин» президент России Владимир Путин поинтересовался судьбой старого аэропорта.
Новости Саратова 02:55
Армия и оружие
Юное поколение и армия США: «украденное детство»
Смысл материалов состоит в том, что в России у детей «отнимают детство», записывая во всевозможные «армейские лагеря».
Военное обозрение 04:01
Происшествия
Пострадавшая в Турции 12-летняя девочка из России умерла
В турецкой больнице умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля Бодрума.
Журналистская правда вчера в 11:15
Армия и оружие
NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.
Газета.Ru вчера в 22:58
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Армия и оружие
СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ
Заочное обвинение предъявлено одному из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который участвовал в обстрелах Донбасса, российским Следственным комитетом.
REGNUM 03:41
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
RT на русском 03:28
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
РИА Новости 03:23
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия вчера в 12:15
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика
Россия получила от Индии аванс за С-400
РИА Новости 03:22
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»
7Дней.ру вчера в 10:00
Баскетбол
Сборная России обыграла Испанию в преддверии старта Кубка мира
Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Испании во 2-м матче международного турнира в китайском Нинбо.
Sportbox.RU вчера в 09:24
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Политика
Болтон заявил, что Путин не желает возвращаться в G8 без согласия его участников
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что возвращение России в группу G8 не является самоцелью для президента Владимира Путина.
ТАСС 03:39
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:19
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Общество
Из гимназии Екатеринбурга массово уволились учителя
В Екатеринбурге из гимназии № 108 летом уволились сразу десять учителей.
URA.Ru 02:22
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 04:48
Политика
Путин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru 27 августа в 07:01
Авто
«Урал» вернется к выпуску «бескапотника» с кабиной от Iveco
Российская газета вчера в 12:06