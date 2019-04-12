Политика
Социалисты победили на выборах в ИспанииГазета.Ru 21:15
Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, ИСРП получает 123 мандата из 350 в парламенте после обработки 99,9% бюллетеней.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Происшествия
В Якутии мужчина отсидит 17 лет за убийство двух пожарных
17 лет в колонии строгого режима проведет убийца двух мужчин-пожарных. Трагедия случилась в селе Мегино-Алдан Томпонского района Якутии.
Обновлено в 21:43
Хоккей
«Каролина» увеличила счет в серии с «Айлендерс»
Обновлено в 18:20
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Политика
Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов
Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 21:22
Общество
На Урал обрушились гололед и метели
На территории Свердловской области в ближайшее время прогнозируется сильный снег, метель и усиленный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.
Обновлено в 14:40
Гаджеты
Motorola показала официальные изображения смартфона Moto RAZR 2019
Американская компания Motorola подтвердила слухи о складном смартфоне фотографиями новой модели Moto RAZR 2019.
Обновлено в 08:59
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада
Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03
Политика
Филиппинские СМИ увидели крах политики США в отношении Венесуэлы
Очередной пакет санкций в отношении Венесуэлы предусматривает запрет на импорт ее «черного золота» как американскими компаниями, так и корпорациями других стран.
Обновлено в 12:21
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Культура
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено в 20:41
Авто
Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по доступности новых авто
РИА Рейтинг составил рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей. Алтайский край занял в нем 67-ое место из 85.
Обновлено в 21:54
Общество
Как алтайские города пытаются стать «умнее» и возможно ли это
Объем финансирования проекта в Алтайском крае еще не утвержден.
Обновлено в 20:34
Происшествия
Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске
Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 21:57
Политика
Президент Туркмении прочитал рэп про жеребенка
Обновлено в 21:39
Армия и оружие
Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив
Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено в 21:52
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Здоровье
Учёные назвали причину возникновения шишек на шее
Одной из причин появление шишек на шее является увеличение лимфатических узлов.
Обновлено в 22:27
Общество
Погода серьезно ухудшится в Приморье
Погода серьезно ухудшится в Приморье в последние дни апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Обновлено в 19:02
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено в 20:53
Здоровье
В Волгограде выписали малышку, родившуюся весом менее 1 кг
Обновлено в 07:27
Общество
Милонов предложил меньше работать зимой
Депутат предложил в темное зимнее время работать на час меньше, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии
После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе
По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в городе Балтимор.
Обновлено в 20:04
Политика
Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России
Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Месяц назад похоронивший отца Прохор Шаляпин отметил Пасху в компании Виталины Цымбалюк-Романовской и ее мамы
О романе 40-летней Виталины Цымбалюк-Романовской и 35-летнего Прохора Шаляпина заговорили около года назад, когда парочка стала проводить много времени вместе, выходить в свет, а также публиковать совместные фото в Instagram.
Обновлено в 19:12
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Общество
Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес
Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный фотошоп
Обновлено в 15:30