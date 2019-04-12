Социалисты победили на выборах в ИспанииГазета.Ru вчера в 21:15

Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, ИСРП получает 123 мандата из 350 в парламенте после обработки 99,9% бюллетеней.

Социалисты победили на выборах в Испании

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