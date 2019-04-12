Политика
Социалисты победили на выборах в ИспанииГазета.Ru вчера в 21:15
Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, ИСРП получает 123 мандата из 350 в парламенте после обработки 99,9% бюллетеней.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Лидер партии Unidas Podemos предложил социалистам коалицию в парламенте Испании
Интерфаксвчера в 19:18
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 00:18, Ашберн
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
Обновлено вчера в 20:22
Шоу-бизнес
Принц Уильям может последним узнать о родах Меган Маркл
Как оказалось, принц вряд может оказаться в числе тех, кто последним узнает о радостном событии.
Обновлено 27 апреля в 14:56
Экономика
ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья
Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные видов продовольственного сырья.
Обновлено вчера в 19:43
Общество
МВД просит приоткрыть врачебную тайну
МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
Обновлено вчера в 19:37
Авто
Петербург вошел в десятку регионов по доступности покупки новых машин
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России
Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста
Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Обновлено вчера в 11:01
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Музыка
На телешоу «Дом-2» пришла девушка из Чистополя
Среди новых участников российского телешоу «Дом-2» оказалась жительница Чистополя Алина Галимова.
Обновлено вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено вчера в 10:30
Авто
Renault объявила дату презентации своего нового кросс-купе Arkana
Французская компания Renault назначила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana на 22 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 03:16
Авто
Уникальный ЛАЗ-3210, который так и не появился на дорогах
Если бы ЛАЗ-3210 пошел в серийное производство, его стоимость составила ориентировочно 7500 долларов.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
На трассе М4 застрелен водитель фуры
На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
Обновлено вчера в 12:19
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18
В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада
Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,2
Обновлено вчера в 21:11
Политика
В КНДР показали документальный фильм о визите Ким Чен Ына в Россию
Центральное телевидение КНДР продемонстрировало в воскресенье вечером документальный фильм о визите лидера страны Ким Чен Ына во Владивосток и его встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Обновлено вчера в 22:36
Единоборства
Российские бойцы ММА устроили потасовку перед турниром
Обновлено вчера в 19:47
Наука
Употребление хлеба несет малоизученную угрозу здоровью
Пропионат, используемый при производстве хлебобулочных изделий и предотвращающий появление плесени, приводит к гормональным нарушениям и увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета.
Обновлено 26 апреля в 01:11
Армия и оружие
Поиск подлодки противника самолетами Ил-38Н на Камчатке попал на видео
Поиск подводной лодки условного противника противолодочными самолетами Ил-38Н на Камчатке попал на видео.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53