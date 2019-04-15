Политика

Социал-демократы победили на парламентских выборах в ФинляндииИзвестия 19:05

Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей. На данный момент партия получила 40 мандатов из 200 в национальном собрании страны.
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Социал-демократы победили на выборах в парламент Финляндии после подсчета всех голосов

Политика Сегодня18:26

На парламентских выборах в Финляндии победили социал-демократы. «Истинные финны» уступили всего 0,2%

Фонтанка.Ру18:06

На выборах в парламент Финляндии победила Социал-демократическая партия

РИА Новости17:54

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RT на русском18:22

СДП лидирует на выборах в Финляндии с 17,7% голосов

Коммерсантъ18:18

Минюст Финляндии раскрыл явку на выборах в парламент

News.ru16:52

Социал-демократы будут формировать правительство Финляндии

ТАСС20:35
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Армия и оружие

Суданские военные пообещали не разгонять акции протеста

Суданские военные, которые захватили власть в стране после отстранения президента Омара аль-Башира, заявили, что не намерены в ближайшее время применять силу в отношении участников акций протеста в столице, сообщает агентство Reuters.
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Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое

В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
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Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено в 10:49
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«Автодор» повысил тарифы для платных дорог

Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено в 18:43
Общество

Минприроды заступилось за домашних животных

Министерство природных ресурсов и экологии России вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина, устанавливающий перечень случаев, допускающих использование в коммерческой деятельности домашних животных.
Обновлено в 20:09
Политика

Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 15:47
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен

Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Финансы

Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте

Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд рублей.
Обновлено в 17:00
Транспорт

Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на перелеты к месту отдыха и обратно

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственные контракты с авиакомпаниями Аврора и Аэрофлот Российские авиалинии для предоставления островным пенсионерам специальных талонов на перелеты к месту отдыха и обратно.
Обновлено в 18:10
Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 19:15
Происшествия

Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской области

Обновлено в 17:30
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес

Любовница Валерия Золотухина проигнорировала похороны его жены

Только на похоронах Золотухина соперницы примирились, вместе оплакивая любимого. Первый шаг сделала Тамара Владимировна.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Принадлежавший Порошенко завод станет главной базой ремонта кораблей ЧФ

Обновлено в 20:10
Политика

Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Общество

Лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард скончался в США

Обновлено в 15:40
Политика

Отец Бутиной надеется на поддержку России в вопросе погашения долгов

Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах Марии Бутиной, выразил надежду на государственную поддержку России в вопросе погашения задолженности дочери перед адвокатами.
Обновлено в 19:47
Общество

Около половины россиян работают не по специальности

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около половины россиян работают не по той специальности, которой обучались в университете.
Обновлено в 20:15
Экономика

Забайкалье ищет вход в особую зону

Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
Обновлено в 10:34
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено 12 апреля в 14:20
Космос

Астронавтам дали 15 минут на спасение в российской части МКС в случае ЧП

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" разработала систему очистки воздуха Международной космической станции от аммиака в случае разгерметизации американской системы обеспечения теплового режима, но для того, чтобы спастись, у американского экипажа будет лишь порядка 15 минут, следует из материалов журнала "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 20:27
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Общество

11 лет ожидания: когда получат квартиры приморские сироты?

RU, направленный в администрацию Приморского края, с 1 января 2019 года вступили в силу два новых краевых закона, создание которых инициировал Олег Кожемяко.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие

Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
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Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России

Обновлено в 13:08
Авто

Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS

Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено в 07:48
Общество

Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
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«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко

В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
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