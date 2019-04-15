Политика

Социал-демократы победили на парламентских выборах в ФинляндииИзвестия 19:05

Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей. На данный момент партия получила 40 мандатов из 200 в национальном собрании страны.
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Социал-демократы победили на выборах в парламент Финляндии после подсчета всех голосов

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На выборах в парламент Финляндии победила Социал-демократическая партия

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