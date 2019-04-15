Политика
Социал-демократы победили на парламентских выборах в ФинляндииИзвестия 19:05
Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей. На данный момент партия получила 40 мандатов из 200 в национальном собрании страны.
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Происшествия
Фермер из Флориды погиб от когтей своего казуара
Предполагается, что мужчина случайно споткнулся и упал, а казуар нанес ему смертельный удар своими когтями, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The Gainesville Sun.
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Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
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Гусев подписал контракт с «Вегасом»
В первом раунде плей-офф "Вегас" встречается с "Сан-Хосе Шаркс", пока счёт в серии равный - 1-1. Предыдущим клубом Гусева был СКА.
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Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
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Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
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Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов
Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено в 14:17
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Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
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Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Общество
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Армия и оружие
Начальник войск радиоэлектронной борьбы рассказал об арсенале средств РЭБ
В День специалиста по радиоэлектронной борьбе начальник войск рассказал о расширении функциональных возможностей средств РЭБ.
Обновлено в 21:14
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Баскетбол
«Портленд» обыграл «Оклахому» в стартовом матче серии
«Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке принимал клуб «Оклахома Тандер» в первом матче серии плей-офф.
Обновлено в 18:49
Футбол
«Зенит» в третьем туре подряд забил со штрафного
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони отметился голом в матче с «Анжи» (3:0, второй тайм). Аргентинец забил прямым ударом со штрафного.
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Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено вчера в 14:53
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«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Забайкалье степной пожар уничтожил около 200 коз и овец
В Забайкальском крае сгорели две чабанские стоянки близ села Хада-Булак Борзинского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 22:17
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
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К заповеднику Столбы закрыли проезд
Обновлено в 22:06
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В Подмосковье конфликт из-за гнилой картошки обернулся стрельбой
Конфликт из-за некачественного товара произошел в Ленинском районе Московской области и завершился стрельбой из огнестрельного оружия.
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Шоу-бизнес
Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Обновлено в 20:00
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Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
Степан Солженицын: «Жить летом без горячей воды — унизительно»
В ноябре 2018 года в СГК на место Михаила Кузнецова пришёл новый генеральный директор — Степан Солженицын, сын писателя Александра Солженицына.
Обновлено в 20:30
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа положены, в основном, жителям регионов с большим количеством вредных производств.
Обновлено в 17:46
Футбол
Черышев помог «Валенсии» переиграть «Леванте»
Обновлено в 16:43