Социал-демократы лидируют на выборах в ФинляндииГазета.Ru 14:10

На парламентских выборах в Финляндии лидирует Социал-демократическая партия (СДП) с 18,9% голосов, передает РИА "Новости" со ссылкой на минюст страны. Отмечается, что на данный момент подсчитано 35,5% голосов.

Социал-демократы лидируют на выборах в Финляндии

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